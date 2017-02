Liaison gare du Nord/Gare de l'Est : début de la concertation

Créer une véritable correspondance entre la gare du Nord et la gare de l'Est, c'est le but de ce projet mené conjointement par la mairie de Paris, la région Ile-de-France et l'Etat. 800 000 voyageurs transitent par ces deux gares.

La gare du Nord, première gare d'Europe et la gare de l'Est vont-elles se rapprocher ? Seulement 500 mètres les séparent , 500 mètres compliqués entre forte circulation automobile, fort dénivelé entre les gares avec des escaliers...Parmi les 800 000 voyageurs qui transitent dans ces deux gares, 600 000 effectuent une correspondance notamment vers les transports en commun. le but de ce projet de liaison : fluidifier la circulation entre gares, gares RER, métro, et bus.

Améliorer les déplacements piétons

les liaisons piétonnes -

Créer une liaison souterraine entre les gares

La liaison souterraine -

Faciliter le lien entre les rues et les souterrains

Les liens entre rues et souterrains -

Liens entre rues et souterrains -

Liens rues et souterrains -

Gare du Nord/gare de l'Est : les chiffres clés

chiffres clés gare du Nord/gare de l'Est

La concertation

Le STIF, l’ETAT, la Région Ile-de-France, la Ville de Paris et la SNCF mettent en place une concertation est mise en place à l'intention des usagers des gares, des riverains, des associations, et tous les acteurs concernés avec plusieurs rendez-vous :

Les rendez-vous : 4 rencontres sur le terrain de 17h à 19h30

- Tunnel de Château-Landon : mardi 7 mars

- Rue d’Alsace : jeudi 9 mars

- Gare de l’Est : mardi 14 mars

- Gare du Nord : mardi 21 mars

Une rencontre « le projet en marchant » avec deux heures de visites le samedi 11 mars de 9h30 à 12h.

Un Atelier consacré à l’aménagement de la liaison piétonne mardi 28 mars de 19h à 21h Mairie du 10ème arrondissement.

Tous les renseignements sont à trouver sur le site : www.nouvelle-liaison-gare-nord-est.fr