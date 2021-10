Liaison Paris-Quimper : la compagnie Chalair change d'avion pour augmenter le nombre de passagers

La quasi-fin des turbulences post Covid à l'aéroport de Quimper ! Avec la crise sanitaire, la compagnie française Chalair, implantée depuis trois ans, a dû réduire la voilure. Et bien, c'est fini : elle a décidé de changer d'avion et en a choisi un plus gros. Fini les 19 places, elle passe à 46 sièges avec un appareil de type ATR 42.

La croissance économique reprend, selon le président de Chalair Aviation, Alain Battisti, et ça se ressent sur le marché aérien. "Les voyants sont plutôt au vert. On a vécu au cours de l'été un redémarrage avec les passagers "loisirs" de la liaison Paris-Quimper. On passe une nouvelle étape : on met en place un avion plus gros, pour retrouver les entreprises. Quelque part, l'enseignement de l'été, c'est que nous avons une nouvelle clientèle." La compagnie a beaucoup souffert pendant la crise sanitaire : elle a perdu 80% de son chiffre d'affaires en 2020. Elle s'en est sortie grâce à un prêt de l'Etat et à un apport de 6 millions d'euros par ses actionnaires

Ce pari fait sur la ligne Paris-Quimper, c'est une bonne nouvelle pour Gilles Tellier, directeur des concessions aéroportuaires pour la CCI Métropole Bretagne Ouest. "L'offre va révéler la demande. Pour le territoire, c'est une vraie opportunité, aussi pour l'économie locale et les finances de l'aéroport. Un aéroport de proximité apporte beaucoup à l'économie de son territoire."

La fréquence des vols reste la même : deux allers retour Paris Quimper par jour. L'autre grande nouveauté, c'est que Chalair s'est rapprochée de Air Caraïbes et French Bee. Ce qui veut dire que maintenant il est possible de faire Quimper/ New-York, ou Quimper / La Réunion, en faisant un crochet par Orly avec le bagage pris en compte dès Quimper.