Liaison TGV Saint-Étienne-Paris : l'inquiétude des usagers et des syndicats de cheminots

La correspondance à Lyon est devenue presque obligatoire si vous prenez le TGV entre Saint-Étienne et Paris. Avec la crise sanitaire, le nombre de liaisons directes a été réduit. Il n'y a plus que deux allers-retours directs par jour. Les usagers et les syndicats de cheminots s'en inquiètent.

Moins de voyageurs avec le télétravail

"On estime que la liaison entre Saint-Étienne et Paris est clairement sacrifiée", commente Raphaël Lyonnet, délégué régional de la CGT cheminots. Il rappelle que les quatre allers-retours directs entre Saint-Étienne et Paris sont en place depuis 1986, et déplore les choix de la SNCF. "On a une activité voyages qui a investi 465 millions d'euros cette année dans le TGV low-cost en Espagne, et on ne comprend pas pourquoi cet argent on ne le garde pas pour garder notre offre TGV à nous en France", explique Raphaël Lyonnet.

Nicolas Peyrard, président de l'association Améliorer les mobilités en Sud Loire dit comprendre que la SNCF réduise le nombre de trains en circulation actuellement : "on est sur des liaisons TGV vers Paris directes qui s'adressent principalement, notamment en semaine, à un public professionnel, qui a, j'imagine, trouvé d'autres solutions, comme le télétravail". En gare de Saint-Étienne Châteaucreux, les voyageurs confirment que les quais et les rames sont moins remplies qu'avant le début la crise sanitaire.

Mais il y a lieu de s'inquiéter pour l'après, selon Nicolas Peyrard.

Maintenir le confort de pouvoir travailler pendant son transport

"On a malheureusement l'habitude avec la SNCF d'avoir des liaisons qui disparaissent mais qui ne reviennent que rarement, ou de manière très dégradée", lâche le président de l'association Améliorer les mobilités en Sud Loire et membre de la Fnaut (fédération des usagers des transports en Auvergne-Rhône-Alpes). Sur les TGV directs entre Saint-Étienne et Lyon, il confirme qu'il a "beaucoup de doutes".

Les usagers perdent-ils vraiment tant de temps que ça avec une correspondance à Lyon ? Il faut un peu moins de trois heures pour le trajet direct, entre trois et quatre heures via Lyon. Ce n'est pas qu'une question de temps, répond Nicolas Peyrard : "quand on s'adresse en semaine principalement à un public de professionnels, _l'objectif c'est de pouvoir allumer son ordinateur à Saint-Étienne et de le fermer à Paris_, et cet objectif de pouvoir travailler pendant son transport, avec une demi-heure à une heure de correspondance à la Part-Dieu dans des conditions d'attente qui sont assez exécrables pendant les travaux, ça n'est pas possible".

Le député Génération.s de la Loire Régis Juanico évoque une "dégradation continue de la desserte TGV de Saint-Étienne", il a fait part de ses inquiétudes dans un courrier adressé au PDG de la SNCF.