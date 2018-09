La mobilisation des élus semble avoir payé. La SNCF revoie sa copie pour les dessertes entre Nancy et le sud de la France, via Lyon.

Nancy, France

Les Lorrains ont fait entendre leur voix et visiblement, la SNCF s'est ravisée à propos des liaisons vers le sud de la France. Alors qu'un seul aller-retour quotidien était prévu en direction de Lyon au départ de Nancy (via Marne-la-Vallée) à cause de travaux à la gare Lyon Part-Dieu, la SNCF propose d'ajouter une liaison TGV entre Nancy, Marseille et Nice, sans rupture de charge. Des TER supplémentaires seront également mis en service entre Nancy, Toul, Neufchâteau et Dijon permettant des correspondances TGV vers le Sud.

"Ces avancées notoires proposées par la SNCF ont pu voir le jour grâce au dialogue et à la mobilisation collective", se réjouit dans un communiqué Jean Rottner, président de la région Grand Est. En juillet, elle avait lancé la pétition "Touche pas à mon TGV" qui a recueilli 36 500 signatures. Mardi 11 septembre, les élus de Nancy, réunis en conseil municipal extraordinaire, avaient adopté et adressé au gouvernement un vœu solennel sur ces liaisons ferroviaires.

En ce qui concerne la nouvelle liaison TGV Lyon-Nancy via Marne-la-Vallée, le départ de Nancy se fera à 10h15 pour une arrivée à Lyon Part-Dieu à 13h45. La SNCF souligne un gain de temps de 45 minutes (temps de parcours de 3h30 au lieu de 4h15 via Neufchâteau et Dijon). Le tarif sera identique à l'actuel.