Paris, France

Une importante panne a paralysé la ligne 1 du métro parisien mardi soir, entre les stations Saint-Paul et Bastille. L'incident a entraîné l'évacuation de plusieurs centaines de passagers, notamment dans les tunnels et sur les voies. Cinq d'entre eux ont dû être pris en charge pour des malaises liés à la chaleur. Le trafic doit reprendre normalement mercredi matin.

Une ligne touristique très fréquentée

L'incident a débuté vers 20h10 sur cette ligne, désormais entièrement automatisée qui traverse Paris d'Est en Ouest et dessert de nombreux sites touristiques de la capitale, dont le musée du Louvre, le Jardins des Tuileries ou l'avenue des Champs-Élysées. Un problème technique qui a affecté un train a totalement paralysé le trafic sur la ligne.

Des scènes de panique

Au total, huit trains de la ligne 1, dont les passagers ont dû être évacués en descendant sur les voies, dans des conditions parfois chaotiques, vidéos à l'appui diffusées sur Twitter par des passagers. L'évacuation s'est achevée à 22h30 soit plus de deux heures après le début de la panne. Selon la RATP, 150 agents ont été déployés pour évacuer les usagers et les informer. Cinq passagers ont par ailleurs dû être pris en charge par les pompiers pour des malaises liés à la chaleur. Une quarantaine de pompiers a été mobilisée pour faciliter l'évacuation.

"Des enfants, en pleurs, que les parents sont obligés d’évacuer par les voies, sans aucune aide des agents de la RATP"

Des perturbations en série

Cet incident rarissime sur le métro parisien intervient au moment où la situation revenait lentement à la normale à la gare Montparnasse, totalement paralysée vendredi par une panne géante qui a désorganisé le trafic ferroviaire en plein chassé-croisé estival. De plus, d'importants travaux sont en cours cet été sur la portion parisienne du RER A, parallèle à la ligne 1 du métro. L'affluence est donc plus soutenue sur cet axe du métro, le plus ancien du réseau RATP.