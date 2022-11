Ligne 1 du tramway saturée : les solutions de Lignes d'Azur pour y remédier

Le tramway à Nice transporte plus de 200.000 passagers au quotidien toutes lignes confondues

Elle transporte chaque jour 108.000 passagers entre Nice nord et l'Hôpital Pasteur : la ligne 1 du tramway, inaugurée en 2007 est aujourd'hui clairement arrivée à saturation. "c'est une ligne qui n'était pas prévue pour plus de 80.000 passagers lorsqu'elle a été conçue" reconnait Gaël Nofri, le président de la régie Lignes d'Azur et adjoint au maire de Nice. Le cadencement est déjà arrivé son maximum, avec un tram toutes les trois minutes aux heures de pointe. Il y a encore deux leviers à activer pour désengorger un peu ces tramways.

Des tramways plus longs

Quinze rames sont déjà rallongées, treize le seront dans les mois qui viennent précisent Gaël Nofri. "Chaque rame rallongée, c'est 30% de passagers en plus."

L'arrivé du bus à haut niveau de service

"Le bus à haut niveau de service fera demain Cessole-Gambetta-centre ville pour là aussi avoir une solution un peu plus décalée sur l'ouest mais qui permettra d'avoir un trafic plus fluide." Ces bus seront mis en circulation à partir de l'année prochaine sur une première partie du tracé, avant de l'être complètement en 2025. Il reprendra en bonne partie le parcours actuel de la ligne de bus 23, mais avec un cadencement bien plus important.