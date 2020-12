Ligne 14 à Saint-Ouen : "Un jour historique et décisif", se réjouit le maire, Karim Bouamrane

"Un jour historique, décisif sur le plan écologique et économique". Le maire socialiste de Saint-Ouen, Karim Bouamrane, invité de France Bleu Paris ce lundi, se dit très heureux de l'arrivée de la ligne 14 dans sa commune après huit ans de travaux et d'attente. Une révolution pour les habitants de Saint-Ouen habitués à la ligne 13 surchargée qui vont travailler à Paris et les Parisiens qui viennent à Saint-Ouen.

La ligne 14 a vocation à devenir la ligne la plus longue et la plus fréquentée du réseau, avec un million de voyageurs par jour à terme. "La 14 ne va pas régler tous les problèmes", concède l'élu, qui souhaite encourager d'autres moyens de transports pour rallier Saint-Ouen comme le vélo et "à moyen terme, les navettes fluviales".

Ce prolongement de la ligne 14 accompagne un dynamisme économique pour la ville en plein chantier. "30% de la ville est en travaux, c'est énorme", indique Karim Bouamrane, entre le nouveau site de la DGSI d'ici cinq ans, la rénovation du stade Bauer, le grand CHU qui va accueillir 12.500 étudiants et les JO 2024 avec la construction du village olympique qui débute dans un mois. "La ligne 14 va accompagner tous ces projets qui vont nous permettre de rayonner", se félicite le maire.

Les habitants de Saint-Ouen vont-ils être chassés par les parisiens ? Avec l'arrivée de la ligne 14, le prix au mètre carré a explosé (+55%) à Saint-Ouen. Pour freiner l'augmentation des prix, le maire de Saint-Ouen veut "une charte promoteur", "faciliter l'accès à la propriété pour tous ceux qui ont des salaires moyens", et "éviter la construction effrénée" de logements.