Ligne 14 : la station Porte de Clichy ouvre ce jeudi

La ligne 14 va enfin s'arrêter à Porte de Clichy. Un moment que le quartier attendait avec impatience, notamment les employés du Palais de Justice. La nouvelle station ouvre ses portes jeudi à 10H00, après son inauguration par Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France et Catherine Guillouard, la présidente de la RATP.

La dernière des quatre stations du prolongement de la ligne 14 vers le Nord ouvre un mois et demi après les autres. La faute à l'inondation qui a contraint le chantier à s'arrêter pendant un an. La RATP a tout fait pour limiter le retard et ouvrir le plus rapidement possible. Car, outre les habitants du quartier et les utilisateurs du tribunal, l'arrivée de cette station doit permettre de désaturer encore un peu plus la ligne 13.

15 à 20% d'usagers en plus sur la ligne 14

Depuis l'ouverture du prolongement, la ligne 14 a gagné de 15 à 20% d'usagers en plus, selon Île-de-France Mobilités. Des chiffres à relativiser puisqu'ils s'inscrivent dans une baisse de moitié de la fréquentation des transports en raison de la crise sanitaire. Aucun chiffre n'a encore été communiqué concernant la fréquentation de ligne 13.

Le prolongement est censé réduire de 25% le nombre d'usagers sur la ligne. Et les effets se font déjà sentir sur la branche Saint-Denis selon les usagers. L'ouverture de la station Porte de Clichy devrait maintenant permettre de réduire la fréquentation sur la branche Asnières-Gennevilliers. Et à terme, on devrait compter 4000 à 5000 voyageurs en moins sur le tronçon central de la ligne 13 selon les prévisions d’Île-de-France Mobilités.

À Saint-Ouen, les usagers ont "adopté" la 14

À Saint-Ouen, les usagers rencontrés à la sortie du métro 14, sont tous ravis de pouvoir profiter de cette nouvelle ligne. "Ça m'a sauvé la vie, parce qu'avant mon trajet d'une heure et demi, je le fais en trente minutes", affirme Sarah. La jeune étudiante dit apprécier le "confort" dans ces nouvelles rames automatisées.

"Je l'ai testée et adoptée", nous confie aussi Clément, pas mécontent de se passer désormais de la ligne 13, qu'il prenait régulièrement depuis trente ans. "Je l'ai reprise hier et ça ne m'avait pas manqué. Il y avait encore beaucoup de monde et il fallait encore pousser des gens pour pouvoir entrer". De son côté, Kylian, collégien, a la sensation qu'il y a véritablement moins de monde sur cette ligne depuis un mois. Nassim, lui, redoute un peu que l'ouverture de la nouvelle station à Porte de Clichy amène plus de gens sur la 14, mais le jeune homme relativise. S'il monte dans le métro à la station mairie de Saint-Ouen, l'un des terminus, il y aura normalement toujours des places assises.