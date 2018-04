Tours, France

La deuxième ligne du Tram aura donc pour terminus Chambray-lès-Tours et le CHU Trousseau d'un bout et La Riche et le CHU Bretonneau de l'autre !

Cette phase de concertation préalable va durer jusqu'au 8 juin et se traduire par des expositions dans les 22 communes de la Métropole Tours-Val de Loire, mais aussi par des réunions publiques*.

Si on connait déjà les deux terminus La Riche et Chambray-lès-Tours en passant par Tours : restent encore à définir le tracé notamment dans la ville de Tours et à rassurer les commerçants qui avaient - disent-ils - soufferts d'un manque d'information lors du premier tracé. Reste encore à expliquer aux habitants de Saint-Pierre-des-Corps et aux usagers de la gare TGV qu'ils ne verront pas cette fois encore, passer le tram !

Le tram n'est pas l'alpha et l'oméga du déplacement urbain - Frédéric Augis

Frédéric Augis Vice Président de la Métropole aura donc la charge d'aller expliquer aux habitants de Saint-Pierre-des-Corps, qu'ils ne verront pas non plus passer la deuxième ligne du tram : "Pour se lancer dans la construction d'un tramway, il faut être assuré d'au moins 30 000 voyages potentiels tout au long d'un parcours, or la gare TGV de Saint Pierre est un lieu d'arrivée, mais les points de départ peuvent être Vouvray, Loches ou encore Saint Avertin. Donc la solution retenue est le bus à haut niveau de service avec des couloirs réservés." Mais précise encore le Vice-Président, la question pourra être posée à nouveau lorsque l'on envisagera la troisième ligne pour ouvrir une porte vers l'Est de la Métropole.

Un grand centre multimodal à l'aéroport de Tours

En plus de cette ligne 2 du tram, il est prévu une extension de la première ligne du tram à Tours-Nord en direction de l'aéroport. Autour de l'aéroport pourrait être installé un grand espace où seraient regroupés l'avion, les bus REMI ou les bus "Macron", le covoiturage, le tram. Pour Christophe Bouchet Maire de Tours "il n'est plus possible d'avoir dans le centre de Tours autant de véhicules. Il faut un lieu où les voyageurs pourront adopter plusieurs modes de transport en un même endroit et pourquoi pas à terme avec un package qui combinerait par exemple le bus et l'avion". Cela permettrait également comme le souligne Frédéric Augis d'offrir une zone plus accueillante avec des services pour les utilisateurs, des sanitaires ou des boutiques sans oublier évidemment le parking-relais.

La Riche et le Prieuré Saint Cosme : porte Ouest de la Métropole

Pour le maire Wilfried Schwartz, la ville de La Riche va subir de profonds changements au cœur même de la cité avec le tram qui passera devant la mairie au milieu d'une zone commerçante et de services à la population. Selon le maire, il y a actuellement un véritable engouement de la population pour ce nouveau mode de transport. Un engouement qui n'aurait pas eu lieu si le tram avait été terminus au CHU Bretonneau : "La Riche serait alors devenu un gigantesque parking de la métropole. Mais rien de cela n'arrivera, nous allons devenir avec le parking relais du Prieuré Saint Cosme la porte Ouest de la Métropole" se félicite Wilfried Schwartz

Le calendrier prévisionnel prévoit que la déclaration d'utilité publique pourra être prise en 2021, pour un début des travaux en 2022 et une mise en service de la Ligne 2 en 2025.

* mardi 15 mai - 18h30 : Joué-lès-Tours : Espace Clos Neuf - rue du Clos Neuf

mercredi 16 mai - 18h30 : La Riche : salle des fêtes - rue du Petit Plessis

jeudi 17 mai - 18h30 : Chambray-lès-Tours : salle Yves Renault : 4 rue Jean Perrin

vendredi 18 mai - 18h30 : Saint-Pierre-des-Corps : salle des fêtes : 34 avenue de la République

mercredi 23 mai - 18h30 : Tours : salle polyvalente - centre des Halles : Place Gaston Pailhou 1ier étage

Le public pourra consulter le dossier technique de cette ligne 2 du Tram et découvrir un site internet dédié au projet : www.mobilite.tours-metropole.fr: