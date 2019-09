Ligne 5 de tramway, les travaux passent à la vitesse supérieure

La mise en service de la ligne 5 de tramway entre Clapiers et Lavérune (Hérault) est prévue pour 2025. Les travaux ont commencé avant l'été et cet automne, ils passent à la vitesse supérieure, sur la partie nord du tracé.

En 2025, la 5eme ligne de tramway de Montpellier Métropole sera mise en service entre les communes de Clapiers au nord et Lavérune au sud ouest. Les premiers coups de pioche ont eu lieu au printemps dernier du côté de la route de Mende. A partir de cette rentrée, ils s'accélèrent.

Deux canalisations d'eau potable à changer

Il s'agit toujours de travaux en sous sol (qui ont déjà nécessité l'arrachage de 40 palmiers déplacés sur le rond point de Près d'Arènes) pour restaurer et déplacer deux grosses canalisations. L'une d'un 1,30 mètres de diamètre construite en 1936 et une d'un mètre de large qui date de 1977. Ces deux tuyaux alimentent le centre ville en eau potable. La plus ancienne va être remplacée, la plus récente réhabilitée par l'intérieur. Ces travaux complexes vont durer jusqu’à l'hiver 2021/2022 et perturber la circulation rue du Docteur Pezet, rue Henri Dunant et sur la route de Mende (voir plan de circulation ci-dessous).

Les commerçants seront indemnisés pour passer cette phase de travaux. En parallèle TAM a engagé les négociations amiables avec les riverains dont les terrains empiètent sur la ligne 5. Les travaux pour reculer les murs et les clôtures seront effectués cet automne.

A partir du lundi 9 septembre l'avenue du Pic Saint Loup est mise à sens unique pour deux mois. Des restrictions de circulation sont prévues a partir d'octobre sur les secteurs Pezet/ Mende/Dunant

Quel look pour la ligne 5?

La mise en service de cette ligne 5 est prévue en 2025, mais déjà on imagine a quoi elle pourrait ressembler. Avec des hirondelles comme la 1, des coquillages comme la 3 ? C'est à vous d'en décider. Un concours ouvert à tous sera lancé dans quelques semaines. "J'ai déjà des enfants qui m'envoient des dessins avec des oiseaux, des soleils, des arbres" se réjouit Philippe Saurel le président de Montpellier Métropole.

