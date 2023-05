Ligne 5 du tram à Montpellier, premier rail posé le 24 juin à Saint-Eloi

Le samedi 24 juin est à marquer d'une croix blanche dans le calendrier du tramway à Montpellier. Ce jour là, les premiers rails de la ligne 5 seront posés dans le secteur Saint-Eloi. Des festivités sont prévues mais surtout, les montpelliérains pourront voir, en vrai, grandeur nature, une cabine de la ligne 5 du tram. "Il s'agira d'une grande fête populaire, selon le président de la Métropole Michaël Delafosse, les enfants pourront monter à bord et découvrir la nouvelle mascotte".

ⓘ Publicité

loading

Le secteur Saint-Eloi est l'objet de travaux importants dès ce samedi 27 mai jusqu'au 3 septembre. Il s'agit de faire de la station Saint-Eloi un pôle d'échange entre la ligne 1, la future ligne 5 et une ligne de Bus tram. Saint-Eloi est dans le top 5 des stations les plus fréquentés de la ligne 1, "et la ligne 1 est la plus fréquentée en France, hors réseau francilien, avec 140 000 voyageurs par jour" ajoute Julie Frêche, chargée des transports pour la Métropole de Montpellier.

loading

La ligne 5 sera effective en 2025. La commande des rames est lancée, l'appel d'offres a été remporté par la société CAF, une entreprise espagnole qui produit en France à Bagnères-de-Bigorre dans les Hautes-Pyrénées, pour un total de 225 millions d'euros. La commande concerne 77 rames qui seront livrées à raison de deux à trois rames par mois à partir de 2024.

loading

Les rames sont actuellement en phase de conception. Avec tout un travail réalisé sur l'ergonomie. Loïc Messner, Directeur Général de TAM évoque trois axes, le confort de conducteurs, l'accès et la place pour les voyageurs et puis la sécurité en cas de choc.

loading

Le 21 décembre 2023 à 19 heures est l'autre date à retenir. C'est à ce moment là précis que les trams et les bus de la Métropole seront gratuits pour tous. Michaël Delafosse annonce la tenue d'une ZAT, une Zone Artistique Temportaire sur le thème du voyage pour l'occasion.