Ligne 5 du tramway : les propositions du collectif Girac rejetées par la métropole de Montpellier

La ligne 5 du tramway doit desservir trois nouvelles communes, Lavérune, Montferrier-sur-Lez et Clapiers (Hérault). Mais dans le nord de la métropole, la suppression du rond-point de Girac est critiquée. Cela supprimera les liaisons directes du nord au sud-est et de l'ouest au nord. Le collectif Girac, qui rassemble onze associations, souhaite que la métropole modifie son projet.

Selon Jean-Michel Helary, le porte-parole du collectif Girac, ce tracé aura des conséquences pour l'environnement et pour les habitants des communes alentours : "Ce réaménagement va supprimer deux flux de circulation non-négligeables, en provenance et vers Prades-le-Lez. La circulation va se reporter sur d'autres trajets, plus longs, ou alors sur les routes des communes avoisinantes qui n'ont pas été conçues pour". Les riverains de Montferrier, Prades-le-Lez et Clapiers pourraient être concernés par ces reports de flux.

La TAM répond que cette ligne va permettre de diminuer ce trafic. "Dans nos projections, on a été modestes, explique Claire Rancoule, cheffe de projet de la ligne 5 à la TAM. Dans ce secteur-là, il y a une offre de bus qui va être améliorée, du tramway, deux pistes cyclables majeures, plus la gratuité des transports à partir de décembre , on peut espérer un report modal de 15%. Ce sont des gens qui ne prendront plus la voiture."

Trois projets alternatifs rejetés par la métropole

Fin mars, le collectif a proposé trois projets alternatifs à la métropole de Montpellier. Mais ceux-ci ont été rejetés par Julie Frêche, déléguée aux transports de la métropole, lors d'une réunion publique le 4 avril. "Ils ont rejeté nos projets en donnant des arguments qu'on n'a jamais pu contester", se désole Jean-Michel Hélary. Son épouse, Françoise Hélary, également membre du collectif, regrette elle le "manque de dialogue". "On est attristés. Un groupe de citoyen a travaillé pour trouver des projets alternatifs et la métropole refuse le dialogue", poursuit-elle.

Les trois variantes proposées ont été étudiées par les services techniques, réagit Claire Rancoule. "Aucune ne peut être réalisée sans gros impact sur l'environnement alentour. En plus de ça, il faut que le tram soit accessible aux personnes à mobilité réduite et qu'il y ait un bon échange avec les bus. Le projet qu'on a proposé permet de faire sauter le problème de bouchon en amont du rond-point", précise la cheffe de projet de la ligne 5 à la TAM.

Premier projet alternatif proposé par le Collectif Girac.

Deuxième projet alternatif proposé par le collectif Girac.

Troisième projet alternatif proposé par le collectif Girac.

Une lettre ouverte à la métropole

Après le rejet de leurs trois projets, le collectif Girac a décidé d'écrire une lettre ouverte à la métropole de Montpellier le 18 avril. "On essaye une dernière fois de rétablir le dialogue", explique Françoise Hélary. Ils n'ont pas encore reçu de réponse de la métropole. Le collectif a également annoncé avoir lancé un processus juridique. Ils espèrent pour le moment réussir à trouver une solution à l'amiable avec la métropole.