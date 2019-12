Ligne A du métro à Toulouse : les rames XXL opérationnelles le 8 janvier prochain

Toulouse, France

Après deux ans et demi de travaux, Tisséo annonce ce 11 novembre que les rames XXL de la ligne A du métro à Toulouse (Basso-Cambo/Balma-Gramont) seront en service à partir du 8 janvier 2020. Ces rames, deux fois plus longues que les actuelles, permettront d'accueillir presque deux fois de passagers. La capacité passera ainsi de 220.000 à 400.000 voyageurs par jour.

La mise en service avait été annoncée au départ pour le mois de décembre 2019, mais Tisséo avait précisé le 6 novembre sur France Bleu Occitanie que tout serait prêt au mieux "à la fin de l'année".

Pour fêter le lancement de la ligne A durant le week-end des 11 et 12 janvier 2020, Tisséo offrira à ses voyageurs un ticket collector de deux déplacements valable ce samedi et dimanche. 500 000 tickets vont être distribués dès le 8 janvier dans les stations de métro, à bord des bus et dans les agences Tisséo.