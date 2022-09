Ligne B du métro de Rennes : un documentaire pour replonger dans les coulisses d'un chantier hors norme

La ligne B du métro de Rennes sera inaugurée le 20 septembre 2022. Pour l'occasion, le documentaire "Ligne de Ville" retrace l'histoire de ce chantier titanesque. L'un des réalisateurs est l'invité de France Bleu Armorique.

A moins de deux semaines de la mise en service de la ligne B du métro de Rennes le 20 septembre, on replonge dans l'histoire de ce chantier titanesque avec le documentaire "Ligne de ville" de Franck Delaunay et Vincent Melcion. Un film diffusé en avant première ce jeudi soir au cinéma l'Arvor à Rennes puis à voir en multidiffusion sur TV Rennes

France Bleu Armorique : Dans ce documentaire, vous mettez en scène Laurent Lefeuvre, un auteur rennais de bandes dessinées avec son personnage Fox-Boy. On découvre avec eux le chantier de la ligne B du métro tout en parlant de la ligne A. L'idée de départ, c'est de voir ce qui a changé entre la construction de ces deux lignes, c'est ça?

Franck Delaunay : Oui, c'est l'angle qui a permis de proposer le projet à TV Rennes et qui nous a animé pendant toute la réalisation de ce documentaire. Le point de départ c'est de comprendre comment se construit un métro. Comment il configure la ville, et organise la vie de tous les citoyens de la ville et de l'ensemble de la métropole. Effectivement, la ligne A était une ligne pour répondre à un problème de transports en commun et elle emprunte un chemin qui existait déjà par les autobus. Alors que la ligne B, c'est plus un projet de construction de la ville avec deux quartiers neufs qui ont été construits, ViaSilva et la Courrouze, à chaque extrémité de la ligne. Ce changement me parait assez symbolique de même que la rénovation du quartier Maurepas qui aura deux arrêts de métro.

FBA : Dans ce documentaire, il y a beaucoup de rencontres avec ceux qui ont fait ou en tout cas qui ont décidé cette ligne B. D'Edmond Hervé, ancien maire de Rennes à Nathalie Appéré, maire actuelle et présidente de Rennes Métropole. Il y a aussi ces ingénieurs qui œuvrent en coulisses. On découvre aussi les images du chantier et du tunnelier Elaine.

Franck Delaubay : Ce fut quand même un chantier difficile, long et complexe et je crois que le film témoigne de la complexité d'un tel projet. Il y a tellement d'enjeux, il y a tellement d'impacts. Et pour le spectateur, c'est vrai que le tunnel, c'est quelque chose d'assez fascinant. C'est une machine énorme qui travaille 24h sur 24, 7 jours sur 7 dans un bruit permanent. Rappelons aussi que quand le chantier du métro de Rennes démarre, c'est à l'époque le plus grand chantier de travaux publics en France. en ville. C'est vrai que ces hommes et ces femmes qui travaillent dans le tunnelier, ils sont toujours présents.

FBA : Le documentaire permet aussi de découvrir les stations de la nouvelle ligne du métro

Franck Delaunay : On a essayé de construire le film en démarrant au point de départ de la ligne B. On commence les vraies images du film de la ligne B du côté de la Courrouze, à Saint-Jacques/Gaîté et on termine le film à Via Silva à l'autre extrémité.