Ligne B rallongée, plus de bus et voies réservées : découvrez le nouveau réseau de bus clermontois pour 2025

C'est "le grand projet du mandat" affirme le président la métropole Clermont Auvergne Olivier Bianchi : la refonte du réseau de bus de la métropole à l'horizon 2025, avec plus de bus, plus de stations et plus de communes desservies pour un coût total de 280 millions d'euros.