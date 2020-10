Ligne Belfort-Delle : la FNAUT lui décerne un ticket rouge et dénonce un fiasco

Comme chaque année, la Fédération nationale des associations d'usagers des transports (Fnaut) vient d'attribuer ce vendredi ses prix "tickets rouges", qui dénoncent des actions prises en matière de transport public. Cette année, c'est la ligne SNCF Belfort-Delle qui est pointée du doigt. Près de deux ans après sa réouverture, la FNAUT estime qu'il s'agit d'un "raté".

Des correspondances mal étudiées

"La réouverture, pourtant très attendue, de la ligne Belfort-Delle est un fiasco, et ce n'est pas un cas unique", dénonce la FNAUT dans un communiqué publié sur son site internet. L'association avance plusieurs raisons : correspondances TGV-TER mal organisées, non prolongement des trains Épinal-Belfort jusqu’à la gare de Meroux, ou encore réduction des fréquences pendant les vacances scolaires... la FNAUT adresse ce ticket rouge à l'Etat et à la Région Bourgogne-Franche-Comté.

à lire aussi Débat autour des horaires de la ligne ferroviaire Belfort-Delle

Face à ce "raté", la Fédération publie une liste de conditions à respecter pour les prochaines réouvertures de lignes, notamment la "réouverture de l'ensemble de l'itinéraire concerné". Voici les neuf recommandations de la FNAUT dans le détail :

Rénovation sérieuse et à prix réduit de l’infrastructure (pas de "circulaire Bussereau" obligeant à supprimer les passages à niveau); Réouverture de l’ensemble de l’itinéraire concerné; Arrêts bien positionnés; Matériel roulant de capacité adaptée aux besoins; Cadencement des horaires et amélioration des correspondances; Coûts réduits de l’exploitation par appel à la concurrence; Maintien ou création d’un trafic de fret; Bonne coordination avec le car pour les rabattements sur les arrêts; Enfin une bonne information par l’exploitant sur les services offerts.