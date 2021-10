Ligne Bordeaux-Lyon : Railcoop reporte l'ouverture de six mois

L'ouverture de la ligne de train Bordeaux-Lyon passant par Guéret est reportée de six mois. Railcoop, qui porte ce projet, annonce qu'il ne verra le jour qu'en décembre 2022 au lieu de juin. La coopérative pointe du doigt la responsabilité d'SNCF Réseau et l'accuse de ralentir les négociations.

Une bataille pour les sillons

Selon Railcoop, SNCF Réseau ne serait pas en capacité de fournir des conditions correctes pour faire avancer le projet. Pour faire circuler ces trains, la coopérative a besoin que la SNCF leur assigne des sillons horaires, c'est-à-dire un créneau de circulation d'une gare de départ à une gare d'arrivée en suivant un horaire précis, puisque Railcoop exploite les rails de la SNCF. Pour l'instant, sur toutes leurs demandes à peine un peu plus de la moitié ont été acceptées. Pour le reste, les discussions traînent depuis un an et demi. Railcoop envisage désormais de saisir l'Autorité de Régulation des Transports pour trancher.