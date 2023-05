Ligne SNCF Clermont-Ferrand - Saint-Etienne : trois scénarios, pas de statu quo

La balle est dans le camp de l'État. Frédéric Aguiléra, le vice-président du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes en charge des Transports est clair. "On est sur un sujet purement État puisqu'il s'agit d'infrastructure et non pas de service". L'élu compte sur le prochain CPER (Contrat de plan État-Région) mobilité pour savoir quelles ambitions seront possibles pour cette ligne.

Une ligne dont la partie centrale entre Thiers et Boën-sur-Lignon, en moyenne montagne, est fermée depuis sept ans. Elle est exploitée aux deux extrémités : Clermont-Ferrand-Thiers à l'ouest, Saint-Etienne-Boën-sur-Lignon à l'est, ce qui ne permet plus la liaison directe entre les deux métropoles. L'association Le Train 634269 se bat pour obtenir la réouverture des 48 kilomètres du tronçon central.

Une hypothèse étudiée par le Céréma, avec deux autres. Mais l'étude chiffre la réouverture de la ligne dans une fourchette comprise entre 115 et 160 millions d'euros selon les options retenues, loin des 35 à 50 millions estimés par l'association Le Train 634269.

Heureusement, les ouvrages d'art sont en relativement bon état, ce qui limite un peu la facture. La Région n'est pas opposée à cette solution, à condition que l'État assure le financement, d'autant plus qu'elle ferait des économies sur les frais d'exploitations (plus de cars à faire circuler). Les deux autres scénarios, sans réouverture complète, nécessiteraient un investissement plus réduit.

Le scénario A

Il ne prévoit pas de changement par rapport à la situation actuelle, une desserte limitée de chaque côté du Livradois-Forez. Mais avec un renforcement des fréquences des TER pour répondre à la demande très importante vers chaque Métropole (fréquence jusqu'à la demi-heure aux heures de pointe). Il y aurait également plus de cars pour assurer le parcours central et enfin deux fois plus de cars express directs entre Clermont-Ferrand et Saint-Etienne, six au lieu de trois actuellement. Une augmentation des dessertes qui est déjà de toute façon prévue par la Région Auvergne-Rhône Alpes

Le scénario B

Il reprend les mêmes principes que le scénario A, avec un petit plus: la réouverture de la section entre Thiers et Le Monnerie. Les trains desserviraient ce secteur en plein développement industriel (55 mn entre Clermont et La Monnerie). Le reste de la desserte serait la même que dans le scénario A.

Le scénario C

Le plus complet et donc le plus cher, avec une réouverture complète de la ligne, ce qui nécessite de refaire les 48 kilomètres de voie mais aussi de reprendre par endroit la plateforme et quelques ouvrages d'art. La desserte aux extrémités resterait la même et la desserte prévoirait un train toutes les deux heures sur la partie centrale remise en service.

Quelques points positifs

Evidemment, le scénario C a la préférence de l'Association Le Train 634269 mais ses responsables comprennent bien qu'il n'est pas possible de tout avoir tout de suite. L'augmentation des dessertes est donc une bonne nouvelle. Tout comme aussi le fait de conserver, et d'entretenir également, la plateforme pour un éventuel retour des trains; pas question de déclasser la ligne. Enfin dernier point positif, l'étude ne prévoit pas d'utilisation d'un train léger, dont les quelques expériences n'ont pas été concluantes.