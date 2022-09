Ligne Clermont-Paris : "il n'y a pas de baguette magique" pour Clément Beaune le ministre des Transports

Le ministre délégué chargé des Transports, Clément Beaune, est en déplacement dans le Puy-de-Dôme ce jeudi, il doit visiter le centre d’innovation du groupe Michelin à Clermont-Ferrand mais il va surtout rencontrer les élus locaux, les usagers et les acteurs économiques de la ligne ferroviaire Clermont-Ferrand-Paris, une liaison qui souffre de manque d'investissements ce qui engendre des incidents réguliers. Cet été encore, le 20 juillet, les passagers d'un train Paris-Clermont sont arrivés à destination avec plus de 16 heures de retard à cause d'une rupture de caténaire liée à la chaleur. Invité de France Bleu Pays d'Auvergne ce jeudi matin, Clément Beaune s'est exprimé sur ce dossier qui cristallise le mécontentement des usagers.

Clément Beaune, après l'incident du mois de juillet dernier, vous aviez alors promis de venir en Auvergne. Vous êtes là avec nous ce matin pour nous dire quoi ?

J'avais en effet pris l'engagement, parce qu'il y avait eu cet incident regrettable le 20 juillet dernier, j'avais d'ailleurs échangé, à sa demande, immédiatement avec le maire de Clermont et j'aurais ce matin, une réunion avec beaucoup d'élus, de représentants économiques et d'Objectif Capitale, notamment, pour un message simple : d'abord, il faut que, à court terme, on puisse améliorer un certain nombre de choses sur la fiabilité, sur la régularité, sur le confort à bord des trains. La SNCF, je veux le dire, a pris un certain nombre d'engagements et je ne voudrais pas, même si c'est très regrettable, que ce grave épisode du 20 juillet cache un certain nombre d'améliorations, notamment depuis le début de l'année.

Au total, sur la régularité et puis surtout, je suis venu pour réitérer, confirmer des engagements très importants. Je sais que c'est une ligne qui est difficile depuis de nombreuses années, qui a souffert d'un manque d'investissement, à la fois sur le réseau et sur les rames à bord desquelles chacun voyage. Et donc, y a des engagements qui ont été pris par mes prédécesseurs, qui sont tenus. C'est à dire le renouvellement intégral des trains eux-mêmes, des rames de transport, et puis un renouvellement massif du réseau. Ça prendra encore un peu de temps, donc j'ai conscience que il peut y avoir de l'impatience. C'est aussi pour ça qu'on doit améliorer les choses à court terme autant qu'on le peut. Mais dans les quatre prochaines années, c'est ce renouvellement intégral qui va être opéré. C'est un investissement de l'Etat de SNCF Réseau qui est très important.

Qu'est ce qu'on peut faire de plus ? Vous vous parliez à court terme, les usagers qui vont continuer à prendre le Paris Clermont, qu'est ce qu'ils peuvent attendre concrètement ?

Moi, je veux être toujours très honnête sur les sujets d'infrastructures, de transport, je sais que c'est difficile, mais il n'y a pas de baguette magique parce que l'investissement prend du temps et l'investissement a trop longtemps été reporté ou différé. Aujourd'hui, ce n'est pas une promesse en l'air, et d'ailleurs, je ne m'en attribue pas le mérite puisqu'il a été décidé avant moi. Mais mon boulot, c'est de faire en sorte qu'elles soient tenues le plus vite possible, ce grand changement sur le réseau et surtout sur les trains.

Ce qui est demandé, c'est encore de la patience aux usagers ?

Non, pas seulement parce que, bien sûr, quand il y a de la patience, il y a la colère et de la frustration. Ça a été évoqué par beaucoup d'élus et je parlerai avec eux ce matin en présence de la SNCF. A court terme, on peut faire des choses qui changent un peu la vie, même si ça n'est pas le grand soir ou le grand train à nouveau. Il peut y avoir une meilleure information des voyageurs, il peut y avoir moins de retards. Il peut y avoir une action de la SNCF, de l'Etat pour que les épisodes comme ceux qu'on a connus soient les moins fréquents possible. C'était un peu exceptionnel ce qui s'est passé le 20 juillet, mais il y a des incidents, on le sait. Ils sont plus fréquents, des choses très concrètes, quand les toilettes ne sont pas propres, quand la rame est mal nettoyée, quand le Wi-Fi ne fonctionne pas. Tout ça, ce sont des choses qui peuvent être améliorées à court terme, et la SNCF a déjà procédé à quelques améliorations. Moi, je veux maintenir avec les élus un dialogue et une pression pour qu'à court terme, on ait ces améliorations du quotidien.

Ce que vous décrivez est juste et ça illustre un grand sentiment de déclassement de la part des usagers, il y avait déjà eu ce sentiment quand l'arrivée à Paris était passée de la gare de Lyon à la gare de Bercy. Le TGV, c'est une vieille lune ici, on a fini quasiment par renoncer, on sait que ça n'arrivera sans doute jamais, est ce que ce n'est pas grave, vu de Paris, est-ce qu'on se moque de l'Auvergne et des usagers auvergnats ?

Non, vous savez, j'y suis sensible d'abord par origine familiale. Mais au delà de ça, comme ministre des Transports, c'est aussi pour ça, c'est pas pour passer un message de sympathie ou d'empathie. Je me suis mobilisé dès le début parce que ce qu'on appelle les trains du quotidien, et la ligne Paris-Clermont l'est à certains égards, pour beaucoup de gens qui font un trajet pour des raisons économiques, pour bosser parfois, pour voir la famille, c'est un train qui a crée en effet parfois ce sentiment de déclassement. Et donc, il y a quelques lignes en France Paris-Clermont fait partie ou Paris-Limoges, sur lesquelles je crois qu'on doit réinvestir. Je veux le dire, cet investissement il est massif. Je sais qu'il ne se voit pas tout de suite dans tous les grands changements, mais je le redis, en attendant, il faut donner aussi ces signes d'attention. Le respect, la considération avec des petites améliorations, parce que le train actuel, il peut fonctionner mieux aussi, en attendant le train nouveau de demain.

Les investissements, justement, l'Etat a commandé 12 rames pour la ligne Clermont-Paris, il y en a 13 actuellement qui vont donc venir se substituer d'ici 2026 déjà, est-ce que le calendrier va être tenu, quand est-ce qu'on peut attendre la première livraison et comment on peut faire mieux avec moins de rames à l'horizon 2026 ?

Il y aura au total, une fois que le matériel roulant sera renouvelé, une fois que le réseau sera aussi renouvelé, non seulement le même nombre d'allers-retours, mais sans doute même en plus d'ici 2026, donc il y aura un service qui sera meilleur, j'insiste sur ce point. Le calendrier de livraison, faut être très clair, moi, je réunirai aussi un stand d'industriels, dont CAF, qui est celui qui produit les rames pour à la fois Paris-Clermont, et Paris-Limoges, pour qu'on tienne le mieux possible nos calendriers. On le sait c'est une situation économique difficile qui retarde beaucoup de chaînes de livraison, d'approvisionnements. La production elle a commencé et je ferai tout pour que le calendrier soit tenu, c'est à dire que les livraisons puissent commencer le plus tôt possible d'ici fin 2024 et se terminer dans l'année 2026. Il y a des risques, mais nous ferons tout pour que ce calendrier soit tenu et notamment que cette échéance de 2026, qui arrive dans quatre ans, mais qui est assez proche, soit tenue et qu'on se mobilise pour le faire, on le doit, je crois à tous les Clermontois, à tous ceux qui utilisent le Paris-Clermont régulièrement.