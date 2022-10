La nouvelle ligne de bus Linéo 10 au nord de Toulouse vient d'être inaugurée

La toute nouvelle ligne de bus au nord de Toulouse a été inaugurée ce mardi. Les maires des communes desservies étaient présents. Le Linéo 10 a été mis en place par la société de transport Tisséo depuis le 29 août. Le début de la ligne se situe au niveau de l'arrêt du métro B "La Vache" et son terminus est au centre commercial de Fenouillet. Elle passe par les communes de Fenouillet, Saint-Alban, Fonbeauzard, Aucamville et Toulouse.

La 10e ligne du réseau Linéo

C'est la 10e ligne de bus Linéo. C'est un vrai réseau structuré qui est en train de se construire à Toulouse explique Jean-Michel Lattes, le président de Tisséo. "Il fallait vraiment que ce soit mis en place. Pour qu'on ait une belle desserte de cette partie nord. Depuis qu'on a mis en place les neuf premières lignes, la fréquentation des transports en commune a augmenté d'environ 30 %. Donc on est sur des gens qui se réintéressent au bus. Parce que l'offre change, l'offre devient attractive."

"Quand le transport en commun est performant. L'automobiliste se pose la question de laisser de côté sa voiture " — , Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse et président de Toulouse Métropole

Le nord toulousain est un secteur en plein développement démographique. Il est donc nécessaire de renforcer l'offre de transport en commun défend le maire de Toulouse et président de Toulouse Métropole, Jean-Luc Moudenc : "À chaque nouvelle ligne, nous remarquons qu'il y a une augmentation de la fréquentation. Ce qui montre bien que ça correspond à un vrai besoin. Là, il s'agissait tout simplement de prendre en compte cet essor du nord toulousain et de permettre à celles et ceux qui y habitent ou qui y travaillent d'avoir un accès régulier aux transports en commun." L'élu reconnait "qu'avant l'offre de transports en commune n'était pas adaptée, pas assez performante, pas assez fréquente."

Le terminus du bus Linéo 10 est au centre commercial du Fenouillet. © Radio France - Morgane Guiomard

Proposer une telle alternative permet aussi de réduire les voitures en ville. "Quand le transport en commun est performant. L'automobiliste se pose la question de laisser de côté sa voiture. Avec l'augmentation des coûts à l'achat des véhicules, les coûts des carburants, je crois qu'aujourd'hui beaucoup de nos concitoyens se posent la question des transports en commun alors qu'ils ne se la posaient pas auparavant."

Fenouillet, Saint-Alban, Fonbeauzard et Aucamville desservies

Cette nouvelle ligne de bus dessert notamment la commune d'Aucamville. Gaëlle, 20 ans, étudiante à Toulouse, l'a emprunté pour la première fois. Pour se rendre à un entretien d'embauche. "Je suis un peu trop en avance. Je m'attendais pas à ce qu'il aille si vite." La jeune femme est partie de l'arrêt "La Vache" en sortie du métro B à Toulouse. Descendue à l'arrêt "Salvy" à Aucamville. Elle remarque que c'est quand même bien plus pratique qu'avant. "Il y avait plusieurs bus à prendre, c'était beaucoup plus long."

Cette ligne de bus répond à un vrai besoin des habitants, assure Gérard André, le maire de la commune. "C'est un projet extrêmement important. On est quand même une commune de pas loin de 10 000 habitants et on se devait aujourd'hui d'avoir un bus à haut niveau de service."

L'inauguration de cette nouvelle ligne de bus s'est faite autour d'un gâteau dans la commune d'Aucamville. © Radio France - Morgane Guiomard

Des passages réguliers

Les horaires de cette nouvelle ligne de bus du réseau Linéo. Du lundi au vendredi, un bus toutes les 8 à 9 minutes en heure de pointe (7h-9h / 16h-19h) et toutes 12 minutes le reste de la journée. Le samedi : toutes les 15 minutes. Le dimanche : toutes les 30 minutes. En soirée : toutes les 30 minutes environ jusqu'au dernier passage à 00h30. 4 autres lignes de bus Linéo sont en préparation, notamment au Sud-Ouest de Toulouse.