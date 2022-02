Ligne de fret Niort-Thouars : la Région pousse un "coup de gueule"

Renaud Lagrave est en colère ce lundi. Le vice-président de la Région Nouvelle-Aquitaine, chargé des mobilités, pousse "un coup de gueule", à propos du fret et de la ligne entre Niort et Saint-Varent, à côté de Thouars. La partie Niort/Parthenay a été rénovée, mais pas l'autre tronçon, celui entre Parthenay et Saint-Varent. Les 33 kilomètres de ligne sont fermés depuis 2015.

Après des mois de négociations, notamment avec la SNCF, un accord de financement a été trouvé. Les travaux devaient commencer. Et finalement non, au grand dam de Renaud Lagrave, le vice-président en charge. Le chantier n'a toujours pas débuté, pas un seul coup de pioche. La faute, selon lui à SNCF Réseau qui demande davantage d'argent pour autoriser le projet, 1 million 500 000 euros précisément, pour selon lui "payer les coûts de maintenance et d'exploitation de cette ligne". "Au moment où on est en train d'essayer de rouvrir une ligne de fret, on a finalisé un plan de financement, au dernier moment, il y'a SNCF Réseaux qui arrive et qui dit "excusez-nous", il faut rajouter 1,5 millions parce que vous allez faire des travaux chez nous."

"C'est complètement délirant"

Selon lui, il n'y a pas "d'explications, personne n'y comprend rien. Les explications sont plutôt du côté de Paris. Le ministère des Finances demande à SNCF Réseau de resserrer la vis, et donc sous prétexte qu'on engage des travaux, il faudrait verser une somme. C'est ni fait ni à faire, complètement délirant, et à contre-sens de l'histoire".

L'exemple de l'entreprise Les Carrières Roy

Le vice-président en appelle au président de la SNCF et à l'Etat "pour mettre fin à ce scandale". Il a visité ce lundi l'entreprise Les Carrières Roy à Saint-Varent, le premier site d'extractions de granulats en France. Une société qui compte sur la réouverture de la ligne de fret pour pouvoir encore plus utiliser le train.

Pour le moment, elle se retrouve donc pénalisée, explique Renaud Lagrave. "La conséquence, c'est que si jamais il n'y a pas les travaux, ça veut dire que cette entreprise va continuer de mettre des camions sur la route, inlassablement… Et puis à un moment donné, peut-être qu'ils se poseront la question de rester là, puisqu'il n'y a pas de volonté de faire du fret." L'entreprise Les Carrières Roy utilise déjà le fret, entre 4 et 8 trains par jour, ce qui représente entre 750 000 et 1 million de tonnes par an de matériaux.

De son côté, SNCF Réseau assure continuer les discussions avec la Région.