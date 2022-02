Ligne de train Nantes-Angers : ce que la SNCF prévoit pour éviter la saturation

Sur le réseau ferroviaire des Pays de la Loire, la ligne la plus sollicitée est celle entre Nantes et Angers : la SNCF a détaillé, ce mardi 22 février, son plan pour éviter la saturation, alors que la région gagne des milliers d'habitants chaque année.

Les TGV, les TER, les Intercités... la ligne ferroviaire entre Nantes et Angers est un axe stratégique pour les déplacements en train dans les Pays de la Loire. Elle est déjà très sollicitée et risque de l'être encore plus ces prochaines années avec l'évolution démographique importante que connaît la région. La SNCF a expliqué son plan, ce mardi 22 février, pour suivre le rythme et augmenter le nombre de trains.

Objectif : un TGV et un TER de plus par heure

Portée par Nantes et la Loire-Atlantique, la région Pays de la Loire est sur une forte dynamique démographique avec près de 25 000 nouveaux habitants par an, ces dernières années. Pour accompagner l'augmentation des usagers, la SNCF a un plan à moyen et long terme.

D'ici 2030-2035, la signalisation sera modernisée, entièrement informatisée (coût : 600 à 700 millions d'euros - en incluant le tronçon Angers-Sablé-sur-Sarthe). Cela devrait permettre d'augmenter le nombre de train pour passer de 5 TER et 3 TGV par heure dans chaque sens à 6 TER et 4 TGV.

Une augmentation de la cadence qui ne suffira pas au delà de 2050 si la population continue d'augmenter au même rythme selon la SNCF. Pour la suite, l'entreprise étudie donc une autre possibilité : la création d'une seconde voie de circulation. Un projet qui s'annonce cher (le chèque serait en milliards d'euros) et compliqué à mettre en œuvre entre la Loire d'un côté, les habitations et les falaises de l'autre.