Ligne Dijon-Nevers : un nouveau pont rail vient d'être posé à Toulon-sur-Arroux

Le pont sur l’Arroux est un pont-rail qui enjambe l’Arroux et qui supporte deux voies ferrées. Construit en 1868, le pont rail de l’Arroux, a connu de nombreuses réparations. Il vient d'être déposé et remplacé par un nouveau pont-rail plus moderne répondant à tous les nouveaux critères de sécurité ferroviaire.

ⓘ Publicité

Le plus important chantier de ce type depuis 40 ans en Bourgogne-Franche-Comté

Ce nouveau pont est composé de 500 tonnes de charpente métallique et de 1000 tonnes de béton. Après sa préfabrication en 2022, les nouveaux éléments ont été apportés sur le site en mars dernier. L’ancien ouvrage a du être démantelé sur place et son acier recyclé. Depuis le début du chantier, dix personnes sont mobilisées en moyenne chaque jour et une dizaine d’entreprises interviennent sur place.

La pose d'un élément du pont rail à Toulon-sur-Arroux - SNCF Réseau

Le nouveau pont de 90 mètres de long, est composé de trois parties de 30 mètres chacune. Il a été mis en place entre le 1er et le 3 août 2023.

Il s’agit tout simplement de la plus importante opération de régénération d’une voie ferroviaire menée en Bourgogne-Franche-Comté depuis plus de 40 ans, depuis la création des Lignes à grande vitesse (LGV) dans les années 80. Son montant s'élève à 137 millions d'euros. L’Etat finance à hauteur de 35 millions d'euros (25%), le Conseil Régional Bourgogne-Franche-Comté, 27 millions d'euros (20%) et SNCF Réseau 75 millions d'euros (55%).

Ce chantier représentera 550 personnes mobilisées en moyenne et plus de 50 entreprises. 13 000 heures d’insertion sont également prévues.