Ligne SNCF Belfort-Delle: une campagne de pub pour essayer d'attirer les voyageurs

"Nous espérons atteindre 1600 voyageurs par jour d'ici trois ans": c'est ce qu'a martelé à nouveau Michel Neugnot, premier vice président de la région Bourgogne Franche-Comté en charge des transports ce jeudi. Il a donné une conférence de presse, un an après la réouverture de la ligne entre Belfort et la Suisse. Pour l'instant, on en est encore loin. En moyenne, on dénombre entre 400 et 600 passagers qui montent à bord de ces trains tous les jours.

La campagne va durer un mois

Pour tenter d'atteindre cet objectif, la région va donc lancer un vaste plan de communication qui va durer un mois (du 18 novembre au 15 décembre) afin de valoriser la ligne. Il y aura des affiches, des spots radios, des encarts dans la presse et une communication sur les réseaux sociaux, la distribution de tracts dans les boîtes aux lettres et il y aura même un vélo publicitaire dans les rues de Belfort (voir les PDF en bas de page).

Trouver le niveau de fréquentation pour lequel elle a été conçue

"En France on a tendance à dire que tout le monde connait les services publics naturellement, or ce n'est pas vrai". explique Michel Neugnot. " Il faut promouvoir les services publics. Il faut expliquer que ce n'est pas cher notamment, il faut que cette ligne trouve le niveau de fréquentation pour lequel elle a été conçue ".

Certains élus ne sont pas convaincus

Frédéric Rousse vice-président du Conseil Département du Territoire, en charge des Transports, n'est pas convaincu: "il y a le problème du prix. 5 euros c'est trop cher. Et puis toujours ce problème d’horaires qui ne correspondent pas bien avec la vie des gens. Et les trains qui ne roulent pas jusqu'à Belfort".

Le plan de communication sera mis en place à partir du 18 novembre.