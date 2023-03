Ligne ferroviaire Bordeaux-Lyon : les premiers trains Railcoop annoncés pour l'été 2024

Après avoir ouvert une première ligne de fret ferroviaire en Occitanie en novembre 2021 , la jeune société Railcoop annonce le lancement d'un premier service voyageurs entre Bordeaux et Lyon à l'été 2024. La coopérative basée à Figeac dans le Lot a pour objectif de relier, en 7h30 de trajet environ, les villes de Bordeaux, Périgueux, Limoges, Guéret, Montluçon, Roanne et Lyon.

Dès juin 2024, "Railcoop proposera un aller-retour sur deux jours entre Bordeaux et Lyon (soit un aller simple par jour)", indique la société dans un communiqué de presse ce jeudi 2 mars. Cette décision a été entérinée le 22 février dernier par le vote de 13.771 sociétaires de Railcoop réunis en assemblée générale.

Infographie - Railcoop

Maintes fois reporté depuis son lancement en 2019, le projet porté par Railcoop vise à ressusciter une liaison transversale abandonnée par l'Etat en 2014 faute de rentabilité. Pour réaliser cet objectif et proposer des premiers trains aux voyageurs, la société coopérative "doit encore lever 4,1 millions d’euros en 2023 afin de couvrir les investissements matériels et immatériels nécessaires, notamment l’achat d’une rame tricaisse X72500 additionnelle".

"Dans l'attente du soutien des banques et de nouveaux investisseurs institutionnels, les sociétaires ont choisi de financer ce premier service voyageurs principalement sur fonds propres", poursuit le communiqué.

A ce jour, plus de 13.000 sociétaires particuliers, entreprises et collectivités ont investi dans Railcoop un peu plus de 8 millions d'euros. La société mène actuellement deux levées de fonds, l’une en parts sociales ( via son site ), l’autre en titres participatifs, à destination de sociétaires comme de non sociétaires ( sur la plateforme Lita.co )