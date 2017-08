LGV Paris-Bordeaux : le concessionnaire va multiplier les mesures acoustiques

C'était une promesse de LISEA depuis le début du chantier de la nouvelle LGV entre Paris et Bordeaux : organiser dès que possible une campagne de mesures acoustiques sur tout le tracé de la ligne. Une centaine de points de mesures étaient initialement prévus. Ce sera finalement beaucoup plus.

Depuis un mois et la mise en service de la nouvelle Ligne à Grande Vitesse Paris-Bordeaux, les plaintes des riverains se multiplient. Les maires recueillent les doléances de leurs administrés, sur tout le parcours de la LGV. Le constructeur de la ligne, LISEA, avait annoncé dès le départ qu'il y aurait des contrôles acoustiques. Ce sera fait à partir de septembre. Mais en attendant, cette campagne de mesures se prépare activement sur le terrain. Lundi, à Clérac, les maires des communes concernées en Charente-Maritime ont fait part de leurs demandes. Et hier jeudi, c'est en Charente, à Champagne-Vigny qu'une telle rencontre a eu lieu. Les points de mesures seront plus nombreux, mais tout n'est pas réglé pour autant.

Interview de Gérard Saumon, maire de Champagne-Vigny et président de l'ADISC (Association pour la Défense des Intérêts du Sud-Charente) Copier

La réglementation en matière de bruit, à laquelle est soumis LISEA, c'est de ne pas dépasser 60 décibels. Mais il s'agit là d'une moyenne sur l'ensemble de la journée, et non lors des pics (le passage des trains) qui frôlent souvent les 80 décibels. Les parlementaires charentais devraient être prochainement sollicités, pour entreprendre une réforme de cette réglementation.

Reportage à Champagne-Vigny, au plus près de la nouvelle ligne à grande vitesse Copier