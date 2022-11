Ligne Grenoble-Valence : remise en service prévue ce mercredi en début d'après-midi

Le trafic est toujours interrompu sur la ligne TER entre Grenoble et Valence après une chute de rochers survenue ce lundi vers 14 heures , entre Saint-Hilaire-du-Rosier (Isère) et Saint-Nazaire-en-Royans (Drôme). Les filets de détection ont donné l'alerte et aucun débris n'est arrivé jusqu'aux voies de circulation de la voie SNCF.

ⓘ Publicité

Néanmoins, les agents procèdent à la purge de la paroi, à la remise en état des filets, et à la sécurisation du secteur. Le trafic entre Grenoble et Valence devrait reprendre ce mercredi 23 novembre en début d'après-midi indiquait la SNCF à 17 heures ce mardi. D'ici là, les voyageurs qui souhaitent aller de Grenoble à Valence et inversement doivent transiter par Lyon. À noter que les trains circulent normalement entre Saint-Marcellin et Grenoble (et entre Valence et Romans).