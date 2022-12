Ligne Le Havre-Rosslare de la Brittany Ferries : pourquoi l'Irlande attire les professionnels et les touristes

Le Cotentin commence déjà à se remplir de passagers ! Deux jours après l'annonce de la Brittany Ferries de l'ouverture aux passagers de la ligne Le Havre- Rosslare , au sud-est de l'Irlande, en mars prochain, le navire qui effectuera les liaisons a déjà enregistré une cinquantaine de réservations. Cette ligne n'était jusque là utilisée que pour le fret.

Mercredi, la Brittany Ferries a également annoncé la réouverture de la ligne Le Havre-Portsmouth, en Angleterre, qui était fermée aux passagers depuis le début de la pandémie de Covid-19. Une centaine de personnes ont déjà réservé des places pour les premiers trajets sur cette ligne, à partir de mars.

Des travaux d'aménagement sur le Cotentin

À partir de mars, la Brittany Ferries va donc embarquer des passagers sur le Cotentin, déjà utilisé pour le fret. Elle a fait quelques travaux pour le remettre aux normes. "Quand on prend des passagers, il faut évidemment un minimum de confort. Et puis, on a aussi des normes pour transporter les personnes à mobilité réduite donc on a fait quelques travaux pendant un arrêt technique du Cotentin", explique le président du directoire de la compagnie, Christophe Mathieu. "Ce sont des travaux relativement mineurs mais qui permettent d'accueillir les passagers en toute sécurité, avec le confort nécessaire, même s'il faut bien aussi être conscient que le Cotentin, ce n'est pas un navire de croisière", précise-t-il.

Mais du confort, il en faut un minimum car le navire va relier les deux côtes en pas moins de 19 heures. Il partira le vendredi à 19 heures du Havre et arrivera à 14h30 à Rosslare. Les retours auront lieu le samedi, avec un départ à 17h45 d'Irlande, pour une arrivée dans la Cité océane à 15 heures.

Le "boom" des liaisons avec l'Irlande

Le choix d'ouvrir cette ligne aux passagers n'est pas anodin. Depuis le Brexit, il y a une forte demande pour plus de relations commerciales et touristiques avec l'Irlande. Les échanges se sont en effet complexifiés avec le Royaume-Uni depuis la sortie de l'Union européenne, ce qui conduit les professionnels comme les touristes à le contourner. "Pour se rendre en Irlande, il n'y a pas besoin de passeport alors que maintenant, pour se rendre au Royaume-Uni, il faut un passeport", souligne Christophe Mathieu. "D'autre part, les Irlandais ont toujours été attirés par la France donc le marché des Irlandais vers la France, lui, reste toujours dynamique."

Au niveau du fret, "il y a une vraie volonté des transporteurs irlandais de venir directement sur le continent et de ne plus passer par le Royaume-Uni", ajoute-t-il. "Quand on cumule tout ça, oui, il y a une attractivité des lignes entre l'Irlande et la France qui a amené un développement important des lignes entre l'Irlande et les ports de la Manche, que ce soit de Britanny Ferries ou de certains de nos concurrents d'ailleurs." Sa compagnie dispose déjà d'une ligne passagers entre Cherbourg et Rosslare et entre Roscoff et Cork et a aussi ouvert une ligne entre l'Irlande et l'Espagne.

Des milliers de passagers attendus

En fonction de l'évolution de la pandémie de Covid-19 et des conséquences du Brexit, Brittany Ferries "espère un retour à la normale en terme de volonté de voyager" dans les prochains mois. L'objectif est de transporter entre 25 et 30.000 passagers entre Le Havre et Portsmouth en 2023 et quelques milliers entre Le Havre et Rosslare.