Ligne Le Havre-Rouen-Paris : combien de trains à partir de ce jeudi ?

La SNCF et la Région Normandie dévoile ce mercredi soir le plan de transport en vigueur sur les rails à partir de jeudi 5 novembre, en raison du confinement. L'offre est réduit et concentrée sur les heures de pointe. Le détail.

Vous pourrez continuer de prendre le train de la Normandie vers la capitale mais prudence, il y en aura beaucoup moins dans les prochains jours sur la ligne Le Havre-Rouen-Paris. La SNCF et la Région Normandie ont dévoilé le plan de transport valable à partir de ce jeudi 5 novembre au mardi 10 novembre. Une offre réduite et concentrée sur les heures de pointe, entre 7h et 9h le matin puis entre 17h et 20h le soir.

Le détail

Dans le détail, cela donne :

6 allers-retours sur la ligne Le Havre-Rouen-Paris

sur la ligne Le Havre-Rouen-Paris 17 allers dont 6 directs entre Rouen et Paris

dont 6 directs entre Rouen et Paris 16 retours dont 6 directs entre Paris et Rouen

La SNCF précise enfin que ce plan pourra de nouveau évoluer la semaine prochaine, en fonction de la situation.

Tous les horaires détaillés sont à retrouver sur le site TER Normandie.