Ligne SNCF Montréjeau-Luchon : l'enquête publique lancée pendant un mois

Vacanciers et habitants du Luchonnais et du Commingeois sont consultés jusqu'au 9 septembre sur la réhabilitation de la ligne SNCF. La circulation est suspendue depuis les inondations de 2013. La présidente de la Région Occitanie, Carole Delga, a annoncé la remise en service en juin 2024.

Habitants du Luchonnais, du Comminges et vacanciers amoureux de la vallée, vous avez jusqu'au 9 septembre pour vous exprimer sur la ligne Montréjeau-Luchon. Ce vendredi 5 août, l'enquête publique est lancée. Cette enquête permet aux futurs usagers de la ligne et à tous les acteurs du territoire de s'exprimer et de donner leurs avis sur ce projet. Un commissaire enquêteur organise plusieurs réunions dans différentes villes comme Gourdan-Polignan au cours du mois d'août. Mais vous pouvez également vous exprimer en ligne.

Les résultats de l'enquête publique seront connus en fin d'année. Un avis sera soumis à la SNCF qui devra ensuite répondre à son tour.

Une première en France

La réhabilitation de cette ligne est un cheval de bataille de la présidente de la Région. Carole Delga l'a voulu dès 2016. Depuis, elle a annoncé avoir débloqué un investissement de 67 millions d'euros pour réhabiliter la ligne.

Après une modification de la législation, la SNCF transfèrera à la Région la gestion de cette ligne au 31 décembre 2022, même si le groupe ferroviaire en assurera le service. "L'Etat ne donne pas aujourd'hui les moyens nécessaires à la SNCF pour investir spontanément" a regretté Carole Delga. "Quand le choix c'est finalement : soit que les travaux ne se fassent pas, soit que la région le fasse, je le fais".