Ligne POLT : deux nouveaux Intercités suspendus à partir du lundi 23 janvier

Deux nouveaux Intercités vont être suspendus sur la ligne Paris-Orléans-Limoges-Toulouse. Les trains de 14h40 et de 17h39 au départ de Paris ne circuleront plus à partir du lundi 23 janvier, pour cause de travaux.

Un TER entre en gare de Limoges-Bénédictins en Haute-Vienne, illustration. © Radio France - Jean-Baptiste Gérard C'est une suppression de plus, et une nouvelle épine dans le pied des usagers du rail en Limousin. À partir du lundi 23 janvier, les Intercités de 14h40 et de 17h39 au départ de Paris sont suspendus, pour au moins une semaine. Des trains desservant la ligne POLT, Paris-Orléans-Limoges-Toulouse. ⓘ Publicité De nouveaux travaux La SNCF prévoit de nouveaux travaux sur ces voies, et promet de rajouter des arrêts sur d'autres trajets de la journée. En attendant, de nombreux usagers du rail, qu'ils prennent le train à La Souterraine en Creuse ou à Limoges en Haute-Vienne, se sentent pénalisés. À lire aussi Limoges : "union sacrée" à la gare pour une meilleure desserte ferroviaire entre le Limousin et Paris La SNCF a aussi suspendu cet hiver plusieurs trajets de la matinée, pour des travaux de modernisation des voies. Ce que dénoncent les syndicats et les utilisateurs de la ligne POLT, contraints de se replier sur d'autres trajets moins pratiques au quotidien. À lire aussi Creuse : pas de train à 7h35 entre La Souterraine et Paris jusqu'au mois de mars Ma France : Économies d’énergie Hausse généralisée du coût de la vie, risque de pénurie d’électricité ou de gaz, phénomènes climatiques extrêmes : ces crises bouleversent nos quotidiens, transforment nos modes de vie, nous poussent à dessiner les contours d’horizons nouveaux. Pour répondre à ces défis, France Bleu et Make.org lancent une grande consultation citoyenne autour des économies d’énergie. Prenez position sur ces solutions & proposez les vôtres !