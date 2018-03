Limoges, France

"Limoges-Paris en 2h30, c'est possible ! Techniquement et financièrement", clame Jean-Claude Sandrier, le président de l'association Urgence Polt. Lors d'une réunion à l'intérieur de la salle du conseil municipal de Limoges ce samedi, l'association a présenté la synthèse d'une étude menée par le cabinet indépendant Arcadis. Une étude qui sera consultable sur le site internet de l'association, à partir de ce lundi.

Avec cette étude, l'association estime qu'il est possible de réduire le temps de parcours, grâce à trois raisons principales.

1. Vitesse. Il n'y a pas de secrets. Pour gagner du temps, il faut aller plus vite. L'étude estime qu'avec une vitesse de 200km/h, voire 220Km/h sur certaines sections, le gain de temps serait de l'ordre de 30 minutes. Mais l'association explique que cela implique l'achat de trains neufs.

2. Des rames neuves. Un appel d'offres est en cours pour mettre de nouveaux trains sur les rails. "Les trains qui sont en commande actuellement pourront aller à 200km/h", annonce Jean-Claude Sandrier, le président d'Urgence Polt.

3. Des trains sans arrêt. Et puis l'association a réfléchi à une autre solution. Deux allers-retours quotidiens ne marqueraient pas l'arrêt dans des gares intermédiaires, entre Limoges et Paris. "Aujourd'hui, on est à 10 allers-retours. Il faut repasser à quatorze, ce qui était le cas il y a dix ans !", juge l'association. "Et à partir de là, ça donne une marge pour mettre des trains sans arrêt, entre Limoges et Paris".

L'étude table sur un investissement de près de 300 millions d'euros. "Nous, on voyait un coût extrêmement important, dépassant les 500 millions d'euros. 300 millions, c'est tout à fait réalisable", conclut Jean-Claude Sandrier.

Un rendez-vous avec les responsables du schéma directeur de la ligne est déjà programmé.