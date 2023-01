Ligne POLT : la SNCF annonce un dixième aller-retour dès le mois d'avril

Ce mardi 17 janvier, une centaine d'acteurs économiques et politiques des territoires traversés par la ligne POLT (Paris-Orléans-Limoges-Toulouse) se sont réunis à la CCI de Châteauroux pour demander des améliorations sur cet axe, émaillés de retards et de suppressions de trains.

De son côté, la SNCF explique que ces dysfonctionnements sont dus à des travaux nécessaires.

Deux milliards d'euros d'investissements

Amandine Thomas-Commin, la directrice d'Intercités, rappelle que de gros travaux sont encore en cours sur les plus de 700 kilomètres de ligne : "deux milliards d'argent public pour moderniser le réseau et les infrastructures, les voies, les caténaires, toutes les installations qui permettent aux trains de bien circuler", mais aussi d'être en capacité d'accueillir les nouvelles rames mises en service à partir de l'été 2025 . Des travaux importants, et "mobiles, tout au long de la ligne", qui créent forcément des perturbations. "On doit s'adapter parfois au jour le jour pour faire rouler un maximum de trains au milieu de ces travaux". Amandine Thomas-Commin reconnaît qu'il peut parfois être difficile de s'y retrouver, parmi les retards et suppressions.

Un aller-retour supplémentaire entre Brive et Paris

La directrice d'Intercités annonce aussi que, dès le printemps, les allers-retours entre Brive et Paris passeront de 9 à 10. "Il était supprimé ces dernières années à cause de gros travaux au nord des Aubrais, mais il va être relancé en avril".

On ne connaît pour le moment ni les horaires ni les gares desservies : l'annonce sera faite d'ici la fin du mois de janvier.

Les associations, elles, exigent de repasser à 14 allers-retours quotidiens. "Pour le reste, c'est l'Etat qui doit le préciser dans le futur plan de transport" précise Amandine Thomas-Commin.

Elle assure aussi être en lien régulier avec l'association Urgence Ligne POLT, et rester à disposition de tous les acteurs, pour "agir en transparence".