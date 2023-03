Ligne POLT : les élus d'Indre signent une motion pour l'amélioration de la ligne

La ligne POLT qui touche au moins 5.000 personnes et qui mobilise tous les secteurs a eu un petit coup de pouce ce lundi 27 mars. Les élus du département de l'Indre ont signé une motion pour la modernisation et l'amélioration de la ligne POLT. Ce texte envoyé au gouvernement et à la SNCF qui réunit 10 signataires, de la région au département, en passant par les maires des villes avec les gares concernées, et les parlementaires.

Une mobilisation transpolitique des élus qui apporte son poids, c'est ce qu'explique Marc Fleuret, président du département de l'Indre, "ce qui est très important, c'était d'abord de montrer que l'ensemble des maires qui possèdent une gare sur la ligne POLT, la Région qui a la compétence transport et le Département en terme d'aménagement du territoire, soient solidaires. Cette motion est pour dire que nous souhaitons avoir un train de qualité avec des horaires qui soient respectés, avec une fréquence plus importante pour faire bloc. On a démontré à plusieurs reprises dans le département, quand il s'agit d'actions essentielles pour le territoire, les élus savent se mettre ensemble, quelle que soit leur appartenance politique. Et puis, évidemment, les parlementaires nous ont rejoints."

Un mois après la rencontre avec le ministre des Transports Clément Beaune et le PDG de la SNCF Jean-Pierre Farandou, des engagements importants sont pris. Notamment la demande du rétablissement des 14 allers-retours sur la ligne POLT. Les élus compte aussi sur la dynamique actuelle des Jeux olympiques pour accélérer le processus et peut-être recevoir les premières rames dès 2024.

Une mobilisation toujours plus forte

Un combat qui avance petit à petit, mais qui avance. Pour Jean-Claude Sandrier, président de l'association Urgence ligne POLT, il est nécessaire de garder une continuité et de ne surtout rien lâcher. Cette mobilisation dans l'Indre est importante et renvoie un message fort. "C'est essentiel ce rassemblement de tous les élus de la ligne POLT du président du conseil départemental, les parlementaires, les maires des gares concernées. C'est aussi un moment essentiel de la mobilisation, elle n'a jamais été aussi forte dans l'Indre mais aussi tout au long de la ligne. Et là, on est en train de passer une étape de mobilisation importante avec une prise en compte du gouvernement."