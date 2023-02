Ligne Polt : plus de 3h de retard à cause du givre

Une panne qui tombe mal pour les passagers de l'Intercités vers Paris ce mercredi matin. Montés à 5h38 à Brive, à 7h à Limoges dans l'unique train de la journée, à cause du mouvement de grève contre la réforme des retraites, ils devraient arriver avec près de 4h de retard.

Le train 3624 s'est arrêté vers 9h en gare de Châteauroux. Le pantographe de la locomotive est endommagé à cause du givre précise la communication de la SNCF, malgré le passage du train racleur. Sans alimentation électrique, le train ne peut pas repartir.

Environ 300 passagers à prendre en charge

A bord de l'Intercités, une centaine de passagers, ceux qui avaient Orléans comme destination, ont été rapidement pris en charge via un TER.

Pour les autres, ceux dont la destination finale est la capitale, entre 150 et 200 personnes, il faut attendre l'arrivée d'un train de secours. Deux trains sont partis, un d'Orléans et un autre de Brive. Le premier arrivé prendra en charge les voyageurs et l'autre assurera le remorquage du train en panne. La prise en charge et le transbordement sont prévus vers 12h30, détaille encore la la SNCF qui précise également que les passagers ont été ravitaillés en eau, en nourriture et que le chauffage fonctionne dans les rames.

Le train, le seul de la journée sur la ligne Polt, devait arriver à 10h19 en gare de Paris-Austerlitz. Il devrait plutôt arriver vers 15h... Si tout va bien.