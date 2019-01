Ligne SNCF Bordeaux-Bergerac-Sarlat : 60 bus par semaine pour remplacer les trains jusqu'en septembre

24000 Périgueux, France

C'est le plus gros chantier SNCF en Nouvelle-Aquitaine pour 2019 : la ligne Bordeaux-Bergerac-Sarlat va être rénovée. La direction régionale de la SNCF a détaillé ce lundi, le dispositif de remplacement mis en place pour acheminer les voyageurs jusqu'à l'automne prochain. Les travaux dureront neuf mois, jusqu'au 30 septembre. Sur le tronçon Libourne-Bergerac, la voie sera entièrement refaite, entre Bergerac et Sarlat, de gros travaux d'entretien seront réalisés.

Une navette spéciale entre Bergerac et Mussidan

Depuis le 03 janvier dernier plus aucun train ne roule sur cette ligne, des autocars de substitution ont été mis en place, " une soixantaine la semaine et une trentaine le week end selon les besoins" explique la SNCF. Il existe des navettes entre Libourne et Bergerac et entre Bergerac et Sarlat. La SNCF a également prévu une navette spéciale entre Bergerac et Mussidan. Les plus courageux pourront toujours faire Bordeaux-Sarlat en train mais il faudra passer par Périgueux, ce qui rallonge considérablement le trajet.

Pour tous renseignements : Allo TER 0 800 872 872 / le site internet des TER Nouvelle-Aquitaine et la page facebook des TER Nouvelle Aquitaine.