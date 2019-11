Ligne SNCF Cherbourg-Paris : "retour à la normale" ce samedi matin

Lison, France

Après dix jours de galère sur les rails, les passagers voient enfin le bout du tunnel. Dans un communiqué, la SNCF annonce une reprise normale du trafic plus tôt que prévu entre Cherbourg et Caen : ce sera non pas dimanche, mais dès ce samedi 16 novembre dès 5 heures du matin. Selon le service d'astreinte du groupe ferroviaire, la mobilisation des agents jour et nuit, les meilleures conditions météo et la livraison des matériaux en temps et en heure ont permis d'avancer la fin du chantier d'une journée. "Ce vendredi, nous en sommes au stade de la finition. Le raccordement se termine, et nous sommes en train de vérifier la sécurité du réseau", assure la communication.

Pendant dix jours, un important chantier entre Bayeux et Lison a eu pour but de sécuriser le talus où s'est affaissé un poteau caténaire en raison des fortes pluies. Une cavité et un écoulement d'eau ont été découverts lors du démarrage des travaux, fragilisant la voie 2. Les trains ne peuvent donc circuler que sur une seule voie, à 40 km/h au lieu de 160 km/h, sur le lieu de l'incident.

Au total, 14 trains ont été supprimés par jour pendant la durée du chantier a indiqué la SNCF.