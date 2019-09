Ligne SNCF Clermont - Paris : des annonces mais rien de vraiment neuf

Guillaume Pépy, le patron de la SNCF, et Jean-Baptiste Djebbari, le nouveau secrétaire d'Etat aux Transports, sont à Clermont ce vendredi, à l'initiative de La Montagne. Ils ont annoncé des améliorations, qui étaient déjà connues pour l'essentiel.

Clermont-Ferrand, France

En matière ferroviaire, les évolutions sont lentes. Impossible de tout changer en un claquement de doigt et il ne fallait pas attendre de miracle de ce déplacement de Guillaume Pépy, accompagné à la dernière minute par Jean-Baptiste Djebbari. Le patron de la SNCF et le secrétaire d'Etat ont donc dû se contenter de reprendre des informations déjà connues pour expliquer que cette ligne n'était pas abandonnée.

De nouveaux trains

Les rames corail, plusieurs fois rénovées, qui circulent entre Paris et Clermont ont entre 40 et 45 ans (rien d'extraordinaire pour du matériel ferroviaire, conçu pour fonctionner environ 50 ans). Il faut songer à les remplacer, un travail en cours avec l'appel d'offre lancé en début d'année pour commander de nouvelles rames (pour Paris - Clermont mais aussi pour Paris - Limoges - Toulouse). Jean-Baptiste Djebbari a confirmé que c'était un investissement de 350 millions d'€uros pour les 12 rames qui desserviront Clermont (contre 13 rames corail actuellement).

La seule nouveauté est l'annonce d'un calendrier précis. Le vainqueur de l'appel d'offre devrait être annoncé rapidement (la rumeur annonce que le train de l'espagnol CAF a été préféré à celui d'Alstom) et la commande signée par la SNCF fin octobre. La première rame devrait être livrée en 2023 et les douze rames devraient toutes rouler fin 2024. Elles proposeront 405 places, une climatisation renforcée, elles seront entièrement accessibles aux personnes à mobilité réduite et elles compteront une dizaine d'emplacements pour les vélos.

Les voitures corail du Clermont - Paris ont été construites dans les années 70 et rénovées plusieurs fois © Radio France - EM

Un 9eme aller-retour

Il y a huit aller-retour du lundi au vendredi entre Clermont et Paris (un de moins en été), il y en aura un de plus. Là aussi, l'information avait été annoncée en début d'année.

760 millions d'€uros de travaux

De gros travaux devraient être réalisés pour améliorer la régularité. Le détail n'est pas connu mais là encore, il y a des chantiers qui sont programmés, et budgétés, depuis plusieurs années. C'est le cas du renouvellement des voies entre Nevers et Montargis ainsi qu'entre Nevers et Saint-Germain des Fossés. Reste à savoir quels autres travaux seront engagés, Guillaume Pépy a fait allusion à des installations permanentes de contre sens, permettant à des trains de circuler sur la voie normalement réservée à l'autre sens de circulation.

De gros travaux ont déjà été réalisés sur la ligne, en particulier depuis qu'elle avait été classée en 2011 parmi les douze lignes malades de France, sans que cela ne permette vraiment d'améliorer la situation.

Les véritables nouveautés

Guillaume Pépy a reconnu que les rames étaient hors d'âge et difficiles à entretenir. Il s'est engagé sur la propreté, en annonçant notamment qu'un agent de nettoyage serait à bord lors de chaque trajet.

Le patron de la SNCF a également découvert que le salon de la gare de Bercy n'était ouvert que quelques heures par jour. Il va faire en sorte que ce salon soit ouvert plus longtemps, ce qui profitera aux professionnels mais pas à la grande majorité des usagers de la ligne.

D'autres annonces?

Après ce face aux usagers, Guillaume Pépy et Jean-Baptiste Djebbari avaient d'autres rendez-vous à leur programme. Ils doivent notamment rencontrer à 16 heures les élus du Puy-de-Dôme et de l'Allier, avant une conférence de presse en fin de journée. L'occasion peut-être d'avoir d'autres précisions sur les améliorations espérées pour la ligne Clermont - Paris.