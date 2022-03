Ligne SNCF Clermont - Paris: encore un week-end de retards

Le train 5950 ne circulera pas ce lundi matin. Problème de disponibilité de matériel selon la SNCF. Le premier Clermont - Paris du jour (départ théorique à 5H24) est donc supprimé. Le train suivant, celui normalement sans arrêt qui part de Clermont à 5H52, devra donc s'arrêter dans toutes les gares normalement desservies par le 5950 (Riom, Vichy, Saint-Germain des Fossés, Moulins et Nevers); la SNCF prévoit dores et déjà 35 minutes de retard.

Une péripétie de plus pour les voyageurs des Intercités Paris - Clermont après une semaine déjà très perturbée. Le 5950 avait déjà connu un gros problème vendredi dernier en heurtant une voiture à un passage à niveau à Thuret. Le second accident du même genre en moins de 48 heures après celui de Tracy-sur-Loire mercredi et un nouveau gros retard. Les trains sont aussi victimes d'automobilistes qui font n'importe quoi aux passages à niveau et pas seulement des conducteurs alcoolisés.

Mais cela s'ajoute aux difficultés régulières de la ligne. Hier matin, c'est donc le premier Paris - Clermont de ce dimanche qui n'a pas circulé. Une caténaire avait été arrachée à Brétigny, au sud de la région parisienne. Un problème qui se situait sur la ligne Paris - Orléans, utilisée en ce moment par les Paris - Clermont chaque week-end. De gros travaux ont lieu en gare de Moret, ce qui oblige à détourner les trains par Vierzon, avec un temps de trajet allongé d'une quarantaine de minutes. La ligne Paris - Clermont n'est pas la seule à connaître des problèmes, ce qui ne consolera pas pour autant les voyageurs auvergnats.

Les voyageurs qui devaient partir à 8H57 ont donc dû attendre le train de 12H59, quatre heures de retard. Ce dimanche encore, il y a eu une panne de chauffage dans un train. Et le dernier Paris - Clermont est arrivé avec une heure 10 de retard, après avoir heurté un obstacle sur la voie. Un dimanche finalement assez représentatif des problèmes de cette ligne et les améliorations annoncées pour 2025 ne devraient pas suffire à tout résoudre.