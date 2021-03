Ligne SNCF Clermont-Paris: la série noire continue

Le train n°5966 est parti de Clermont à 10H29. C'est l'un des trains maintenus par la SNCF entre Clermont et Paris dans une desserte largement réduite. Il devait arriver en gare de Bercy à 13H57 mais s'est arrêté à Montargis. Un terminus improvisé après incendie à bord d'une des voitures voyageurs.

Rien de grave mais les pompiers ont tout de même été obligés d'intervenir en gare. Impossible pour le train de repartir dans de bonnes conditions de sécurité. Les voyageurs ont donc été invités à prendre un train de la ligne R, la ligne de la banlieue parisienne qui va de Montargis à Paris.

Un trajet avec 12 arrêts dans toutes les petites gares de Seine et Marne et une arrivée prévue à 15H52 avec pratiquement deux heures de retard. Avec tout de même le plaisir d'arriver en gare de Lyon et non pas à Bercy. Un retard "banal" pour la ligne Clermont - Paris même si l'incident ne l'est pas. Un incendie à bord, c'est inédit dans la longue liste des péripéties de cette ligne du Bourbonnais.