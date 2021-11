Ligne SNCF Clermont - Paris: la Toussaint n'échappe pas aux (grands) retards

Les trois derniers trains de ce lundi entre Clermont-Ferrand et Paris subissent d'importants retards, 5 à 6 heures environ. La cause cette fois: une panne électrique près de Fontainebleau.

Certains voyageurs trouvent encore matière à plaisanter. Ils parient sur l'heure d'arrivée de leur train et espèrent pouvoir être à l'heure au travail ce mardi matin. Ce sera de toute façon avec très peu de sommeil et une nuit passée en partie dans le train. Les trois derniers Intercités entre Clermont et Paris subissent des retards importants, en raison d'une panne électrique près de Fontainebleau, vraisemblablement une rupture de catenaire. Des trains chargés pour les retours du grand week-end de la Toussaint.

Train n° 5982, le plus touché: il est parti de Clermont à 17H37, avec 5 minutes de retard et a heurté un sanglier entre Gien et Briare. Un premier incident qui a provoqué une heure et demi de retard. Avant la panne électrique qui a bloqué le train en pleine ligne. Train n° 5984: il est parti de Clermont à 18H32. Il est arrêté derrière le premier lntercités. Train N° 5990: il est parti de Clermont à 19H32. Il s'est d'abord arrêté en gare de Nemours avant de repartir pour une vingtaine de kilomètres jusqu'à Moret-Veneux-Les-Sablons.

Les équipes de la SNCF ne semblent pas en mesure de réparer la panne. Décision a donc été prise d'acheminer une rame de banlieue, qui était stationnée à Melun, pour terminer le voyage. Elle devait se placer à hauteur du premier train pour permettre le transbordement des passagers. Une opération compliquée en pleine voie, avec une hauteur très importante entre le marchepied et le sol. Même principe pour récupérer ensuite les passagers du second train.

Gare de Lyon en pleine nuit

Si tout va bien, il faut environ 40 minutes pour ce parcours final, dans une rame de banlieue bien moins confortable que les voitures Corail, aussi vieilles soient-elles, et sans espace pour les bagages. L'arrivée est estimée vers 3H15 du matin, ce qui ferait plus de 6 heures de retard pour le 5982 et plus de 5 heures pour le 5984.

Quant au troisième train, il Il pourra peut être repartir derrière la rame de banlieue ce qui le ferait arriver à Paris vers 3H30, avec 4H30 de retard. Les trains arriveront non pas à Bercy mais gare de Lyon. Ensuite les voyageurs devront trouver une solution pour rejoindre leur destination finale, pas certain qu'il y ait assez de taxis, même payés par la SNCF, pour tout le monde.

Des perturbations encore ce mardi matin

Et le problème de cette nuit aura des répercussions sur le trafic ce mardi matin. Dans le sens Clermont - Paris, il faut espérer que la réparation soit faite pour que les trains puissent circuler à nouveau normalement. Cela ne concerne pas que les Intercités mais aussi les trains de la ligne R du Transilien et les TER Bourgogne - Franche-Comté.

Dans le sens Paris - Clermont, les rames arrivées en retard doivent assurer les trains du matin vers l'Auvergne. Le premier train du matin, celui de 7H01, est déjà annoncé au départ de la gare de Lyon. Il partira avec un quart d'heure de retard pour permettre aux voyageurs qui se présenteront normalement à Bercy de rejoindre la gare de Lyon voisine.