Ligne SNCF Clermont - Paris: rendez-vous toujours en 2025

Jean Castex et Jean-Baptiste Djebbari sont venus en avions, ils ont évité les problèmes du jour sur la ligne Paris - Clermont. En revanche, des journalistes parisiens qui venaient suivre la visite du premier Ministre étaient dans le train arrivé un peu après 4 heures du matin ce lundi, avec presque six heures de retard. Ils ont immédiatement compris le problème des auvergnats. Et ce lundi matin, les trains cumulaient encore les heures de retard en raison d'une chute d'arbre sur la caténaire.

Jean Castex arrive au technicentre SNCF de Clermont-Ferrand © Radio France - Emmanuel Moreau

Des problèmes qui devraient être résolus en 2025 (enfin presque tous). Le premier Ministre a rappelé les engagements déjà pris par l'Etat: la commande de 12 rames neuves et 760 millions d'€uros jusqu'en 2025 pour rénover les voies (243 millions étaient déjà dépenses fin 2019). L'essentiel des investissements reste maintenu, la nouveauté ce sont 280 millions d'€uros supplémentaires, financés à part égale par l'Etat dans le cadre du plan de relance et par la région Auvergne - Rhône-Alpes.

Cet argent en plus doit être utilisé dans les deux années à venir. 130 millions sont destinés à des travaux supplémentaires sur la ligne Clermont - Paris. 130 millions iront aux "petites" lignes de la région. Elles sont neuf, ce qui fait peu une fois le montant total divisé. Ce budget permettra de faire face aux travaux les plus urgents avant d'envisager le long terme. Enfin 20 millions d'€uros sont fléchés vers cinq lignes pour maintenir les trains de fret.

Pas mieux que 3H15

Une fois Jean Castex parti pour d'autres sujets, c'est Jean-Baptiste Djebbari qui a eu la charge de détailler les choses lors du comité de suivi des engagements. Le ministre délégué chargé des transports était accompagné de l'état-major de la SNCF: Jean-Pierre Farandou, le président de la compagnie ferroviaire (pourtant pas annoncé au départ dans cette visite), Christophe Fanichet, directeur de SNCF Voyageurs, Delphine Couzi, directrice d'Intercités et Thomas Allary, directeur régional de SNCF Réseau. Ils ont détaillé face aux élus du Puy-de-Dôme, de l'Allier ou du Cantal ce qui a été fait et reste à faire.

La réunion du comité de suivi de la ligne. Jean-Pierre Farandou, le président de la SNCF est au micro © Radio France - Emmanuel Moreau

Principale information: un objectif horaire de 3H15 pour les trains qui marquent quatre arrêts à Riom, Vichy, Moulins et Nevers. Rien d'extraordinaire, ce n'est qu'un retour à ce que l'on connaissait il y a quelques années au début des Téoz. En revanche, pas d'amélioration pour l'aller-retour direct, il devrait rester à 3H08 dans le sens Clermont - Paris et 3H06 au retour, contre 2H59 il y a une douzaine d'années. On est donc sur un gain d'une dizaine de minutes, conforme aux neuf minutes annoncées il y a un mois par le président de la République.

Un taux de régularité en baisse

Pour les engagements tenus, la SNCF cite de gros travaux en cours pour surveiller les abords de la ligne, avec une télésurveillance sur les remblais les plus instables, des clôtures en train d'être posées, l'ouverture plus large du salon voyageurs de la gare de Bercy, le nettoyage des trains en pleine ligne (surtout le week-end) ou encore la mise en place une suite rapide végétalisation, autrement dit plusieurs wagons qui peuvent élaguer ou dessoucher des arbres en bord de voie. Les choses sont en train de bouger, lentement comme le démontre la coupure de la ligne de ce lundi matin, provoquée par une chute d'arbre.

Coté information, Guillaume Pépy avait annoncé la création d'un compte tweeter il y a un an. Ce sera finalement un site web spécifique, qui vient d'être mis en ligne. On pourra y retrouver par exemple les explications sur les causes d'un retard. Un journal de la ligne sera également édité tous les semestres. Le taux de régularité (retard d'au moins 10 minutes) sera publié régulièrement. Un taux qui s'effrite: il était de 87% des trains en 2018, 84,5% en 2019 et 83,5% depuis le début de l'année.

Un peu de mieux donc, sauf pour la régularité. Les dirigeants de la SNCF et Jean-Baptiste Djebbari insistent sur la patience nécessaire avant de voir les efforts des auvergnats récompensés. L'objectif de 3H15 n'a rien d'extraordinaire, l'enjeu principal pour la SNCF sera avant tout de faire arriver les trains à l'heure.