Ligne SNCF Clermont - Paris suite mais pas fin: plus de 4 heures de retard pour un train ce jeudi

On pensait qu'à force de tomber sur les voies et les caténaires, il n'y avait plus d'arbres le long de la ligne Clermont - Paris. Il faut croire que non, puisque c'est encore une chute d'arbre qui est à l'origine des incidents du jour. Difficile de ne pas manier l'ironie sur cette ligne en décrépitude tant les incidents se multiplient depuis une dizaine de jours. Ce jeudi, l'incident s'est passé dans le Loiret et impacte encore une fois les voyageurs qui empruntent les trains entre l'Auvergne et la capitale.

Principal train concerné, le 5955, qui part de Paris à 9 heures. Il est annoncé avec 5 heures de retard, si les délais de réparation sont tenus. (Mise à jour 15H25: le retard devrait être un peu moins important, la SNCF annonce 4H20). Le 5962 (départ de Clermont à 8H31) est arrivé à Paris avec deux heures de retard. Une équipe de caténairistes est sur les lieux depuis la fin de la matinée et tente de réparer au plus vite.

Dans l'indifférence

La circulation a pu être rétablie relativement rapidement dans le sens Clermont - Paris, avec des retards "limités", une heure pour le 5966 (départ de Clermont à 10H31). Au départ de la capitale, il a fallu dévier le train de 13 heures (5959) via Vierzon et Bourges, sans arrêt à Nevers donc. Le retard est estimé à 55 minutes. En revanche, le 14 heures suit l'itinéraire normal, les réparations étant terminées mais avec un retard annoncé de 45 minutes. Des retards qui devraient se répercuter sur les derniers trains de la journée.

Après les énormes difficultés du week-end dernier et les 19 heures de retard pour un Paris - Clermont, la série noire se prolonge. Sans véritable espoir d'amélioration. Et dans une indifférence complète. Clément Beaune, le ministre délégué aux transports, avait annoncé son retour en juin. Le mois n'est pas encore terminé mais aucune nouvelle à ce jour. Il faudra probablement se contenter d'un groupe de travail technique prévu le 29 juin pour avoir quelques informations sur les améliorations espérées à court terme, même s'il ne faut pas se faire trop d'illusion.