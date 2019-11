Ligne SNCF Paris-Caen-Cherbourg : des retards prévus jusqu'à samedi 16 novembre

Toujours la même galère à la SNCF, entre Paris et Cherbourg. Depuis mardi dernier et l'effondrement d'un talus entre Bayeux et Lison dans le Calvados, les lignes sont très perturbées et la galère va continuer jusqu'au 16 novembre. Les travaux sont en cours.