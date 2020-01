Ligne SNCF Nantes-Bordeaux : début aujourd'hui d'un chantier colossal

Plus aucun train ne partira pour La Rochelle à partir de ce matin, pendant un an et demi. Les travaux de rénovation d'une portion de la ligne de train vieillissante débutent aujourd'hui entre La Roche-sur-Yon et La Rochelle.

Un an et demi pour changer 103 kilomètres de rail et la signalisation. C'est le début d'un chantier colossal, et attendu depuis des années, ce lundi 6 janvier 2020, visant à sécuriser et à mettre aux normes une partie de la ligne Nantes-Bordeaux, la portion entre La Roche-sur-Yon et La Rochelle. L'objectif est d'arriver à les relier en une heure, au lieu de presque le double. Des travaux très onéreux puisqu'ils s'élèvent à 105 millions d'euros, l'un des plus gros investissements de rénovation ferroviaire du pays, qui se concentrent sur une voie, faute de financement pour la seconde.

Des centaines d'ouvriers sur place

Le chantier doit avancer 800 mètres par 800 mètres jusqu'en décembre 2020, avant la rénovation de la signalisation jusqu'en mai 2021. Dix à 20 ateliers sont menés en même temps, mobilisant environ 350 ouvriers pour changer le chemin de bois en chemin de béton, ce qui représente 40.000 heures de main d'oeuvre, avec des clauses pour garantir des emplois d'insertion.

La ligne ferroviaire est désormais en route pour le XXIe siècle. Car cette ligne date de 1871 et à cause de sa vetusté, par sécurité, la SNCF avait dû baisser il y a cinq ans la vitesse entre la Roche-sur-Yon et la Rochelle à 60 kilomètres heure au lieu de 110. Le temps de trajet entre les deux villes est donc passé d'1h07 à 1h48, et Nantes-Bordeaux de 4h18 à presque 5h.

18 mois de désagréments pour certains voyageurs et automobilistes

Sachant que la ligne va être fermée pendant 18 mois, jusque le 29 mai 2021, les usagers de la ligne, qui bénéficiaient de quatre aller/retour par jour, avec trois intercités et un TER, devront prendre des cars de substitution plus tôt, les faisant rentrer plus tard chez eux. Un car sera direct entre Nantes et Bordeaux, l'autre marquera les mêmes arrêts que l'intercité. Des informations sont aussi disponibles au : 0.800.210.800 ou au 3635.

Quant aux automobilistes, plusieurs passages à niveaux seront fermés, en fonction de l'avancée des travaux. Il y en a 69 en tout sur la portion concernée. Cinq resteront définitivement fermés, utilisés majoritairement par des particuliers ou des agriculteurs à la sortie de leur champ. Retrouvez ici le calendrier de fermeture. La SNCF garantit l'ouverture d'au moins un passage à niveaux par commune pendant les travaux.

Du nouveau en gare de Luçon

La gare du Luçon va être entièrement rénovée. "Il y aura des quais tout neufs et à la hauteur des trains pour ne pas avoir à monter une marche pour monter dans le train avec sa poussette ou son fauteuil roulant", indique Loïc Cocherel, maître d'ouvrage à la SNCF. "On aura des bandes d'éveil sur le bord des quais, on aura vraiment mis cette gare aux normes des personnes à mobilité réduite et c'est notre objectif", ajoute-t-il.

Il y aura aussi un passage sous-terrain, alors qu'avant il fallait traverser les voies avec ses valises, ce qui posait des problèmes de sécurité.