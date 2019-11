Depuis mercredi 6 novembre, le trafic ferroviaire est perturbé sur la ligne Paris-Caen-Cherbourg. Un poteau caténaire s'est affaissé d'un mètre dans le talus, entre Bayeux et Lison, à cause des fortes pluies. Des travaux rarissimes sont en train d'être effectués sur la voie 2.

Ligne SNCF Paris-Caen-Cherbourg : un chantier d'urgence rarissime entre Bayeux et Lison

Les équipes SNCF Réseau stabilisent le talus avec des fers métalliques et de l'enrochement pour éviter l'affaissement.

Lison, France

Un important chantier est en cours entre Bayeux et Lison, pour sécuriser le talus où s'est affaissé un poteau caténaire mercredi dernier, en raison des fortes pluies. Une cavité et un écoulement d'eau ont été découverts lors du démarrage des travaux, fragilisant la voie 2. Les trains ne peuvent donc circuler que sur une seule voie, à 40 km/h au lieu de 160 km/h, sur le lieu de l'incident. Le trafic devrait être perturbé jusqu'à samedi. Le retour à la normale est prévu pour dimanche.

35 personnes mobilisées, jour et nuit

Depuis l'incident, des travaux d'urgence sont effectués. "Une vingtaine de personnes de l'entreprise est mobilisée, ainsi que quinze agents de SNCF Réseau", explique Jacky Catherine, dirigeant d'unité à SNCF Réseau. "Ce sont des travaux très conséquents. Le but est de sécuriser. On va créer un mur de soutènement le long du talus qui s'est effondré, pour le maintenir et éviter un nouvel incident", poursuit-il.

Les travaux se poursuivent sur la voie ferrée entre Bayeux et Lison afin de rétablir la circulation des trains dimanche. © Radio France - Léa Dubost

Les travaux sont estimés à plusieurs centaines de milliers d'euros. Cet incident rarissime a suscité la venue d'experts. Une étude hydrogéologique est en cours pour en comprendre les causes.

Le trafic reste perturbé sur l'axe Paris-Caen-Cherbourg. Le plan de transport adapté est maintenu. Il est conseillé de consulter le site de la SNCF avant de se rendre à la gare.