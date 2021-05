Ligne SNCF Paris - Dijon : trafic interrompu du samedi 22 au lundi 24 mai

SNCF Réseau réalise actuellement d’importants travaux de modernisation de la signalisation sur la ligne Paris-Dijon entre Tonnerre et Nuits-Sous-Ravières. Ils vont entraîner ce weekend du 23 mai, une interruption totale des circulations de trains. Ils seront remplacés par des bus.

Ces travaux, qui ont débuté en 2018, se poursuivent jusqu’au 1er juillet 2021 et représentent un investissement pour SNCF Réseau de 7 millions d’euros cette année. La mise en service de ces nouvelles installations électriques se fera le weekend du 23 mai et entraînera une interruption des circulations.

Comment voyager entre Laroche-Migennes et Dijon Ville ?

Ces travaux de modernisation de la ligne Laroche-Migennes / Nuits-sous-Ravières vont entraîner l'arrêt des circulation des trains du samedi 22 mai à 11h40 au lundi 24 mai à 4h15. Durant cette période, un service de substitution par autocar est mis en place entre Laroche-Migennes et Dijon ville. Les abonnés ayant communiqué leurs coordonnées sont informés par mail ou par SMS

Le schéma de cette coupure de circulation des trains - SNCF Réseau

Depuis 2018, de nombreux travaux, de signalisation notamment, ont été réalisés et 19 bâtiments ont été construits afin d’accueillir les nouveaux équipements électriques.

Descriptif des travaux

En 2021, les travaux consistent à :

- Finaliser les travaux électriques de signalisation pour leur mise en service le 23 mai 2021,

- Terminer les travaux de mises aux normes sur les portiques et les potences qui supportent les installations de signalisation,

- Finaliser les travaux de peinture des portiques et des potences,

- Finaliser les travaux de réfection des chemins d’accès à l’infrastructure ferroviaire,

- Retirer du service les anciens équipements électriques et démolir les maisons de garde-barrières à Vézinnes (89).

Pour la réalisation de ce chantier, 3 entreprises interviennent : Eiffage, Avenel et Exopeint. Ces travaux de 7 millions d’euros mobilisent en moyenne 20 agents chaque jour et 100 agents en renfort pour la mise en service qui aura lieu le weekend du 23 mai et qui entraînera une coupure des circulations. Cette mise en service des travaux de signalisation consiste au basculage des anciennes installations électriques vers les installations rénovées. 1500 heures auront été réalisées sur ce chantier par des personnes en insertion professionnelle, favorisant ainsi les retombées économiques locales.