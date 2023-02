Ligne SNCF Tours-Châteauroux : deux conseiller régionaux se mobilisent pour sa réouverture totale

Deux conseillers régionaux veulent organiser un comité citoyen pour relancer la ligne SNCF Tours-Châteauroux. Isabel Teixeira d'Indre-et-Loire et Dominique Boué de l'Indre ont inauguré mercredi 1er février la première réunion publique sur le sujet à Châteauroux.

Actuellement, sur cette ligne, deux axes sont en circulation : un train de voyageur entre Loches et Tours, un autre et du fret entre Châteauroux et Buzançais, explique ce jeudi matin Dominique Boué, sur France Bleu Berry. L'élu et sa collègue militent pour rouvrir l'ensemble de la ligne, aux voyageurs comme aux marchandises.

De gros enjeux pour la région et les départements

La réhabilitation de cette ligne serait un atout considérable pour la région, et les départements ruraux comme l'Indre. "Lors de la réunion, la question de la santé a été abordée", décrit Dominique Boué. "Un médecin urgentiste a plaidé pour la réouverture de cette ligne, qui permettrait aux Indriens d'avoir accès à la santé sur ce secteur. Des étudiants en médecine, aussi, seraient ravis de pouvoir venir dans notre département avec une ligne qui relierait Tours à Châteauroux en une heure environ".

Récemment, le vice-président chargé des transports à la région centre-Val de Loire, Philippe Fournié, a indiqué que la réouverture de cette ligne faisait désormais partie des projets de la Région. Une bonne nouvelle pour Dominique Boué, qui précise que "Maintenant, il faut obtenir de l'Etat des moyens qu'il s'engage bien plus qu'il ne le fait actuellement pour le transport ferré dans notre pays". Les maires de villes traversés par cet axes ferroviaire, ainsi que les députés ont aussi été sollicités.

Les conseillers régionaux demandent maintenant rapidement une étude de faisabilité dans le cadre du plan Etat-Région, pour estimer le montant que coûterait cette remise en route.

