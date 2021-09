Ligne SNCF Tours-Loches : "les travaux annoncés ne réduiront pas le temps de parcours"

Les travaux annoncés sur la ligne SNCF Tours-Loches à compter du 31 octobre n'amélioreront pas le temps de parcours selon l'Association de Développement des Transports collectifs de Touraine. L'ADTT aurait aimé voir le TER aller plus vite avec plus d'allers-retours.

A compter du 31 octobre 2021 et pour une durée de huit mois, les usagers de la ligne ferroviaire Tours-Loches devront reprendre l'habitude de monter dans un autocar pour se déplacer entre les deux villes. 27 des 42 km de voies ferrées doivent être notamment remplacées.

Si l'Association pour le Développement des Transports collectifs en Touraine (l'ADTT) se félicite de ces travaux de rénovation synonyme de maintien de la ligne, dans un communiqué, elle se dit en revanche très déçue que la vitesse entre Tours et Loches (à la réouverture de la ligne en juillet 2022) ne dépassera pas 85 voire 75 km/h ce qui est très en dessous des attentes légitimes des usagers et des contribuables de la Région explique Bernard Verdier le référent de l'association dans le Sud Touraine : "Ce que l'on souhaitait à l'occasion de ces travaux, c'était d'avoir beaucoup plus de trains car actuellement deux le matin et deux le soir ce n'est pas satisfaisant, surtout que ces TER aillent plus vite car revenir à des temps de trajets de 57 minutes pour faire les 47 km cela ne va pas. 36 millions d'euros pour aussi peu de trains toujours aussi lents, ce n'est pas satisfaisant".

De son côté la SNCF annonce que les limitations de vitesse actuelles sur certains tronçons seront levées permettant une diminution du temps de parcours de cinq minutes entre Tours et Loches.

L'ADTT a décidé d'alerter les élus sur le sujet, notamment la région ainsi que SNCF Réseau. L'association demande que les travaux soient mis à profit pour réduire le temps de parcours à 50 voire 45 minutes et augmenter les fréquences avec au minimum quatre aller-retour par jour et deux les dimanches et jours fériés.

Il faut noter aussi que la ligne ferroviaire Tours-Chinon va connaître également des travaux de rénovation. Ce sera à partir du 4 octobre prochain et pour une durée de quatre mois.