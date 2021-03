Retards, pannes, annulations : une ligne TER Amiens-Paris toujours malade

Vous l'avez peut-être vécu depuis deux semaines : retards, pannes ou annulations de trains en série sur la ligne TER Amiens-Paris. Pas un jour ou presque sans problèmes ! Exemple ce lundi 22 mars, avec un train annulé et un retard de plus de 30 minutes à destination de la capitale.

Invité France Bleu Picardie, Franck Dhersin parle d'une ligne "malade" depuis longtemps, un constat renforcé par la crise sanitaire mais pas seulement indique le vice-président de la région Hauts-de-France en charge des transports.

"Ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'on ne soit pas prévenu" à propos de ces retards s'interroge l'invité de France Bleu Picardie matin... pourtant en contact régulier avec la SNCF.

"De toute la région, la ligne TER Amiens-Paris est la pire que nous ayons" regrette Franck Dhersin le vice-président des Hauts-de-France en charge des transports Copier

Le personnel manque en ce moment

Malgré six locomotives en plus, le trafic est perturbé par exemple des collisions de TER avec des animaux sur les voies. Avec ces accidents, les trains sont envoyés en réparation, indisponibles entre 1 et 2 mois.

Mais le personnel manque aussi en ce moment ! Une partie est touchée par la Covid, une autre est obligée de prendre ses congés avant le 31 mars, des congés du printemps dernier, retenus à cause du premier confinement. Du coup, il n'y a souvent qu'un seul contrôleur pour un TER Amiens-Paris.

Un manque d'effectif que conteste toujours les cheminots et les syndicats. Quelles solutions alors pour sortir de la crise ? La région Hauts-de-France fait payer des pénalités financières à la SNCF après les retards. Mais "ce n'est pas pour ça que ça va mieux" appuie Franck Dhersin.

Franck Dhersin (à droite), avec Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France © Maxppp - PHOTO PQR / LA VOIX DU NORD

Contactée, la SNCF a refusé une demande d'interview. Elle a toutefois indiquée par mail à France Bleu Picardie le constat et les tentatives de solution pour améliorer le trafic de la ligne TER Amiens-Paris. Avec notamment une salle de crise opérationnelle depuis mars 2020 à la Gare du Nord pour orienter les voyageurs à bord des trains en retard ou annulés.

La SNCF veut arriver à 87% de régularité sur les trains TER Amiens-Paris : elle est actuellement à 81%. En clair, 8 trains sur 10 en moyenne sont à l'heure... 2 sont en retard. "On est à 93% partout ailleurs dans la région" souligne Franck Dhersin.

La solution de l'appel à la concurrence ?

Mais l'appel à la concurrence va peut-être faire bouger la direction de la SNCF. Elle concerne 20% des lignes des Hauts-de-France, dont le Beauvais-Paris et quelques lignes autour d'Amiens. Mais pas la ligne entre Amiens et Paris pour l'instant. On saura d'ici la fin de l'année si la SNCF va perdre ou non son monopole.

En attendant, les voyageurs qui circulent pendant le confinement espèrent que le train de 7h18 entre Amiens et Paris sera maintenu.

A noter aussi ce lundi, cette nouvelle journée de grève perlée des contrôleurs, 3e lundi de grève de suite, à l'appel du syndicat Sud Rail.. Le syndicat dénonce notamment "les risques sanitaires à bord des trains" ou "le manque criant des effectifs". Des difficultés surtout vers le Nord-Pas-de-Calais. Vous retrouvez les prévisions trafic détaillées sur le site TER Hauts-de-France.